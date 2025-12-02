Την προετοιμασία του με αμείωτο ρυθμό ενόψει της εντός έδρας αναμέτρησης με αντίπαλο τη Βαλένθια στο «Telekom Athens Center» για τη 14η αγωνιστική της Ευρωλίγκας (05/12, 21:15) συνέχισε σήμερα Τρίτη το απόγευμα ο Παναθηναϊκός AKTOR.



Τα αγωνιστικά προβλήματα δεν έλειψαν ούτε στην αποψινή προπόνηση, καθώς, ο Εργκίν Αταμάν είδε τόσο τον Τσέντι Όσμαν, όσο και τον Ρισόν Χολμς να ακολουθούν ατομικό πρόγραμμα.

Παράλληλα, απρόοπτο προέκυψε με τον Τζέριαν Γκραντ, με τον Αμερικανό γκαρντ να μένει εκτός προπόνησης καθώς ταλαιπωρείται από γαστρεντερίτιδα.



Στα θετικά για τους «πράσινους», το γεγονός πως ο Ομέρ Γιούρτσεβεν επέστρεψε στην αγωνιστική δράση στα πρόσφατα παιχνίδια της Τουρκίας για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 2027 και πλέον τίθεται στη διάθεση της ομάδας.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.