Σπανούλης: «Πάμε να πάρουμε το μετάλλιο που θέλουμε τόσο πολύ»

Με τεράστια σουτ του Βασίλη Τολιόπουλου και σπουδαία εμφάνιση του Ιωάννη Παπαπέτρου, η Ελλάδα επικράτησε 93-89 της Τσεχίας στην παράταση και προκρίθηκε στο Ευρωμπάσκετ του 2025.



Μετά την αναμέτρηση, ο Βασίλης Σπανούλης μίλησε στην κάμερα της ΕΡΤ για τη νίκη της Εθνικής ομάδας, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ψυχή και την αυταπάρνηση που έδειξαν οι παίκτες του, ενώ έστειλε μήνυμα για μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ.

«Αυτή η ομάδα έχει χτιστεί να αρνείται να παραδοθεί. Μου άρεσε που. Πολλά παιδιά δεν έχουν ρυθμό, δεν παίζουν πολύ στις ομάδες τους κάποιοι, αλλά υπήρχε. Δεν υπάρχει τελευταίος χορός, η. Υπάρχουν πολλά παιδιά. Είναι μια ευκαιρία να είμαστε πλήρεις, να εκπροσωπήσουμε τη χώρα μας και ναπου θέλουμε τόσο πολύ.Πάμε βήμα-βήμα, είμαστε ταπεινοί, αλλά πάμε να είμαστε στις πρώτες θέσεις και να. Ευχαριστούμε τον κόσμο που ήταν εδώ κι εύχομαι ο κόσμος να γεμίσει τογια το μεγάλο επίτευγμα της πρόκρισης στο Ευρωμπάσκετ», ανέφερε αναλυτικά ο Έλληνας τεχνικός στην κάμερα της ΕΡΤ.

