Εύκολη πρόκριση για τον Τσιτσιπά στον 2ο γύρο του ΑΒΝ ΑMRO Open στο Ρότερνταμ

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς μέσα σε 81 λεπτά είχε «καθαρίσει» το παιχνίδι του πρώτου γύρου του ΑΒΝ ΑMRO Open για να περάσει στη 2η φάση.

Με 7-5, 6-3, επιβλήθηκε 2-0 σετ του Ρίντερκνεχ (Νο.28), πηγαίνοντας στο Ρότερνταμ με τη φόρα που είχε από τη συμμετοχή του στο Davis Cup της Αθήνας.

Για τη φετινή σεζόν έκανε πλέον το 7/9, με 5 νίκες σε πρεμιέρες από το 2020 και με 12 επικρατήσεις στο Ρότερνταμ όπου βρίσκεται και τώρα, έχοντας ν’ αντιμετωπίσει στον 2ο γύρο τον Φαν ντε Ζάντνσλοπ.

