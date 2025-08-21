Europa League: Το... έκανε δύσκολο ο ΠΑΟΚ, έχασε 1-0 από τη Ριέκα στην Κροατία

Η εξόρμηση του ΠΑΟΚ στην Κροατία δεν συνοδεύτηκε από επιτυχία... Οι «ασπρόμαυροι» έκαναν καλή εμφάνιση και ηττήθηκαν 1-0 από τη Ριέκα, που έχει τον πρώτο λόγο για την πρόκριση στη league phase του Europa League.

Το γκολ του Μέναλο στο 39ο λεπτό έκρινε την αναμέτρηση, με τον Δικέφαλο του Βορρά να έχει δοκάρι με τον Ιβανούσετς στο 20’ αλλά να μην καταφέρνει να απειλήσει περαιτέρω, με αποτέλεσμα να ψάχνει την ανατροπή σε μία εβδομάδα στην Τούμπα.

Στο μυαλό του κόουτς

Σχηματισμό 4-2-3-1 επέλεξε ο -τιμωρημένος- Ράντομιρ Τζάλοβιτς, με τον Ζλόμισλιτς στο τέρμα και τους Λάσικας, Μαϊστόροβιτς, Ράντελιτς και Ντέβετακ στην άμυνα. Στον άξονα βρέθηκαν οι Πέτροβιτς και Ντάντας, με Εντόκιτ, Γιάνκοβιτς και Μέναλο πίσω από τον Φρουκ.

Με 4-2-3-1 πορεύτηκε και ο Ραζβάν Λουτσέσκου. Στην εστία βρέθηκε ο Παβλένκα, με Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδη και Μπάμπα στην άμυνα, πίσω από τους Οζντόεφ και Μεϊτέ. Πιο μπροστά, Ζίβκοβιτς, Ιβανούσετς και Κωνσταντέλιας επιλέχτηκαν στην τριάδα πίσω τον Τσάλοφ.

Το ματς

Οι γηπεδούχοι μπήκαν πιο δυναμικά στο ματς, με τον Παβλένκα να σταματά τον Φρουκ στο έβδομο λεπτό. Οι Θεσσαλονικείς εξισορρόπησαν σταδιακά την κατάσταση και απείλησαν στο 20’, όταν ο εξαιρετικό σουτ του Ιβανούσετς σταμάτησε στο δοκάρι των Κροατών.

Ένα λεπτό αργότερα, ο τερματοφύλακας της Ριέκα σταμάτησε το συρτό σουτ του Οζντόεφ, με τον Παβλένκα να απαντά αναλόγως στην προσπάθεια του Γιάνκοβιτς στο 30’.



Ο Τσέχος είχε απάντηση και στην προσπάθεια του Φρουκ στο 38’, όμως ένα λεπτό αργότερα δεν κατάφερε να σταματήσει τον Μέναλο, που σκόραρε με κεφαλιά μετά από εκτέλεση φάουλ του Γιάνκοβιτς.

Οι ενδεκάδες των ομάδων

Ριέκα (Ρ. Τζάλοβιτς): Ζλόμισλιτς, Λάσιτσκας, Μαϊστόροβιτς, Ράντελιτς, Ντέβετακ, Πέτροβιτς, Ντάντας (75’ Ιλίνκοβιτς), Γιάνκοβιτς, Εντόκιτ (75’ Μπούτιτς), Μέναλο (62’ Τσοπ), Φρουκ (85’ Μπογκόγεβιτς)

Στον πάγκο: Τοντόροβιτς, Κίτιν, Ρουκάβινα, Γκόζακ, Θάτσι, Χούσιτς, Γιούριτς, Κράιλαχ

ΠΑΟΚ (Ρ. Λουτσέσκου): Πανλένκα, Κένι (60’ Σάστρε), Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ (60’ Καμαρά), Μεϊτέ, Ζίβκοβιτς, Ιβανούσετς (60’ Χατσίδης), Κωνσταντέλιας, Τσάλοφ (75’ Μύθου)

Στον πάγκο: Γκουγκεσασβίλι, Τσιφτσής, Λόβρεν, Γιακουμάκης, Τέιλορ, Τσοπούρογλου, Ντεσπόντοφ, Μπαταούλας

Διαιτητής: Κρούζλιακ (Σλοβακία)

Βοηθοί: Χάντσκο, Πόζορ (Σλοβακία)

4ος: Κράλοβιτς (Σλοβακία)

VAR: Φάμπρι (Ιταλία), Μαρέφκα (Σλοβακία)

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.