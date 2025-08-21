Βιτόρια: «Μπορούσαμε και 1-2 γκολ παραπάνω - Μας έδωσε δυναμική ο Καλάμπρια»

Μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Σάμσουνσπορ, ο Ρουί Βιτόρια δήλωσε ικανοποιημένος από την πίστη και την ψυχραιμία που έδειξαν οι παίκτες του όταν βρέθηκαν πίσω στο σκορ, ενώ στάθηκε στο πόσο βοήθησε η πρώτη παρουσία του Ντάβιντε Καλάμπρια.

«Νομίζω ότι το παιχνίδι κρίθηκε στο ότι συνεχίσαμε να πιστεύουμε. Στο πρώτο ημίχρονο η αντίπαλη ομάδα έφερε το παιχνίδι στον δικό της ρυθμό, όμως στο δεύτερο χωρίς να μας έχουν κάνει κάτι ιδιαίτερο προηγήθηκαν σε μία στατική φάση. Η ομάδα δεν έχασε την ψυχραιμία της, πίεσε, είχε δύο δοκάρια και τελικά καταφέραμε και πετύχαμε 2 γκολ, θα μπορούσαμε και 1-2 παραπάνω.

Έχουμε μπροστά μας άλλα 90 λεπτά στα οποία θα πρέπει να είμαστε σοβαροί και προετοιμασμένοι για να προκριθούμε. Δεν χάσαμε ποτέ τη συγκέντρωσή και την πίστη μας, ψάχναμε τρόπους να διασπάσουμε την αντίπαλη άμυνα. Η Σάμσουνσπορ ήταν πολύ οργανωμένη, όμως βρήκαμε μομέντουμ και χτίσαμε πάνω σε αυτό.

Μας βοήθησε η είσοδος του Καλάμπρια, έδωσε δυναμική στο παιχνίδι μας. Έδωσε μεγάλη ένταση σε εκείνη την πλευρά, έκανε πολλά ανεβάσματα και βοήθησε τον Τετέ», ανέφερε αναλυτικά ο Πορτογάλος.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.