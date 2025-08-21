Με τον Στρακόσα να κάνει την καλύτερή του εμφάνιση με τα κιτρινόμαυρα και τον Ελίασον να βρίσκει δίχτυα λίγα λεπτά αφότου πέρασε στον αγωνιστικό χώρο, η ΑΕΚ έφυγε από τις Βρυξέλλες και το «Lotto Park» αλώβητη και με την ισοπαλία (1-1), περιμένοντας σε μία εβδομάδα (28/08) την Άντερλεχτ στην OPAP Arena με στόχο την είσοδό της στη League Phase του Conference League.

Για ακόμα ένα ματς η Ένωση ξεκίνησε νωθρά, ωστόσο, ο Μάρκο Νίκολιτς παρενέβη από τον πάγκο και με τις αλλαγές του η Ένωση κατάφερε και εμφανίστηκε με νέο πρόσωπο στο δεύτερο ημίχρονο, φτάνοντας εν τέλει και στην ισοφάριση!

Στο... μυαλό των κόουτς

Ο Μπέσνικ Χάσι παρέταξε την Άντερλεχτ με 4-2-3-1 και τον Κούζεμανς κάτω από τα δοκάρια, με τους Μααμάρ, Χέι, Κάνα και Αουγκούστινσον να απαρτίζουν την αμυντική τετράδα από τα δεξιά προς τα αριστερά. Ντε Κατ με Λανσάνα στον άξονα, με τον Ουέρτα στο δεξί άκρο της επίθεσης, τον Ανγκούλο στο αριστερό και τον Τοργκάν Αζάρ πίσω από τον προωθημένο Ντόλμπεργκ.

Από την άλλη, ο Μάρκο Νίκολιτς άφησε στην άκρη το 4-4-2 με ρόμβο και προτίμησε το 4-2-3-1. Κάτω από τα γκολπόστ ξεκίνησε ο Στρακόσα, με τους Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας και Πήλιο να συνθέτουν την τετράδα στα μετόπισθεν. Μαρίν και Λιούμπισιτς η δυάδα στο κέντρο, με τον Κοϊτά στο δεξί «φτερό», τον Κουτέσα στο αριστερό και τον Γκατσίνοβιτς πίσω από τον Ζίνι.

Το ματς:

Η Άντερλεχτ όπως ήταν λογικό ξεκίνησε πολύ δυνατά το παιχνίδι και με διάθεση να επιτεθεί από το πρώτο δευτερόλεπτο. Η πίεση των Βέλγων έφτανε μέχρι τον Στρακόσα και η ΑΕΚ είχε εγκλωβιστεί στα καρέ της, ασφυκτιώντας. Στο 3' το σουτ του Ουέρτα έξω από την περιοχή απέκρουσε ο Στρακόσα, όπως έκανε και στο 8' στο σουτ του Αζάρ μέσα από την περιοχή. Δευτερόλεπτα μετά, ο γκολκίπερ της Ένωσης έκανε μια πολύ δύσκολη διπλή επέμβαση, καθώς αντέδρασε καλά στο σουτ του Ουέρτα, όπως επίσης και στο τελείωμα του Ντόλμπεργκ -που πήρε το ριμπάουντ- από τα δύο μέτρα, αποκρούοντας με τα πόδια!

Στη συνέχεια η Ένωση κατάφερε να ισορροπήσει και να κυκλοφορήσει την μπάλα, καταφέρνοντας μάλιστα να δημιουργήσει δύο επικίνδυνες φάσεις, αμφότερες με τον Ζίνι. Στο 16' και έπειτα από πολύ ωραία ενέργεια του Κουτέσα και σπάσιμο του Γκατσίνοβιτς στο πέναλτι, ο Ανγκολέζος σούταρε αδύναμα στο κέντρο της εστίας, ενώ στο 19' ξεκίνησε μια κούρσα κάτω από τη μεσαία γραμμή, μπήκε στην περιοχή, αλλά σούταρε αρκετά άστοχα.

Και ενώ η ΑΕΚ έδειξε να συνέρχεται από τον... λήθαργο του πρώτου δεκαλέπτου, ήρθε η ποιότητα του Ντόλμπεργκ να τιμωρήσει την κακή αμυντική λειτουργία της ομάδας του Νίκολιτς και στο 21' να ανοίξει το σκορ. Ο Δανός επιθετικός έλαβε την μπάλα από τον Αζάρ στο ύψος της μεγάλης περιοχής και όντας ολομόναχος εξαπέλυσε έναν κεραυνό και νίκησε τον Στρακόσα για το 1-0 των Βέλγων.

Η Άντερλεχτ στη συνέχεια οπισθοχώρησε και αυτό έδωσε την ευκαιρία στην Ένωση να κρατήσει μπάλα και να δοκιμάσει να κάνει εκείνη παιχνίδι, χωρίς να καταφέρνει να γίνει ιδιαίτερα επικίνδυνη. Η καλύτερη της στιγμή ήρθε στο 36', σε μια φάση παραπλήσια με αυτή του 16ου λεπτού. Ωραία ενέργεια του Κουτέσα που κέρδισε τον Μααμάρ στο ένας εναντίον ενός, γύρισμα στο πέναλτι για τον Γκατσίνοβιτς, αλλά εκείνος πλάσαρε στο κέντρο της εστίας.

Περισσότερα σε λίγο

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.