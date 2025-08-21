Europa League: Με ανατροπή... ψυχολογίας, ο Παναθηναϊκός 2-1 τη Σάμσουνσπορ

Ένας Παναθηναϊκός, έτοιμος για τα δύσκολα. Ένας Παναθηναικός που γνώριζε το διακύβευμα των αναμετρήσεων με την Σάμσουνσπορ. Ένας Παναθηναϊκός που έχει αποφασίσει, πια, να πάει κόντρα και στην ατυχία του και τα τερτίπια που του κάνει αυτή. Και κατάφερε να ξεπεράσει το σοκ του γκολ στο 51’, να παραμείνει συγκεντρωμένος, να δράσει και ο Βιτόρια από τον πάγκο και το 2-1 να έρθει με απόλυτη φυσικότητα.

Το «τριφύλλι» έβγαλε φοβερή αντίδραση στο δεύτερο μέρος του πρώτου ματς με τους Τούρκους στο ΟΑΚΑ, πήρε ακριβώς αυτό που άξιζε και πάει στην Τουρκία να τελειώσει τη δουλειά και να βρεθεί στη League Phase του Europa League! Εκπληκτικό ντεμπούτο από τον Καλάμπρια που μπήκε στο 59’ και πήρε πολλές προσπάθειες από δεξιά, φτάνοντας και κοντά στο γκολ.

Στο μυαλό των κόουτς:

Ο Ρουί Βιτόρια εμπιστεύθηκε τον Κάρολ Σφιντέρσκι για την κορυφή της επίθεσης και ο Τάσος Μπακασέτας μετά την απουσία του από τα ματς με τη Σαχτάρ επέστρεψε και πήρε θέση στο αρχικό σχήμα. Ο Παναθηναϊκός παρουσιάστηκε με τον Ντραγκόφσκι στα γκολπόστ και τη σταθερή τετράδα της άμυνας που απαρτίζεται από τους Κώτσιρα, Πάλμερ - Μπράουν, Τουμπά και Κυριακόπουλο. Στα χαφ ήταν οι Τσιριβέγια και Τσέριν, ενώ, στις πτέρυγες κινήθηκαν οι Πελίστρι και Τετέ.

Η Σάμσουνσπορ του Τόμας Ρέις χρησιμοποίησε το 4-3-3, με τον Κοτσούκ στα γκολπόστ και τους Γιαβρού, Σάτκα, Ντρόνγκελεν και Τόμασον από δεξιά προς αριστερά στην άμυνα. Ο Εντσάμ, ο Μακούμπου και ο Γιουκσέλ ήταν στα χαφ, ενώ, η τριπλέτα της επίθεσης απαρτίστηκε από τους Ντιμάτα, Κίλιντς και Μουαντιλμαντζί.

Το ματς:

Υπήρχαν συγκεκριμένα δεδομένα για το ματς. Να σκοράρει, επιτέλους, ο Παναθηναϊκός στις καλές του φάσεις, έπειτα ν’ αντιμετωπιστεί σωστά από την πράσινη άμυνα και κυρίως από τον Τουμπά ο Μουαντιλμαντζί κι έπειτα να υπάρξουν σωστές συνεννοήσεις και αλληλοκαλύψεις από τους Τσέριν - Τσιριβέγια στα χαφ. Το τελευταίο κομμάτι, κάπου - κάπου άφηνε μεγάλα κενά μεσοεπιθετικά με τον Μπακασέτα, το αμυντικό στοίχημα έλαβε άριστα στο πρώτο μέρος, αλλά το στοιχείο που αφορά στο γκολ δεν του… καθόταν του Παναθηναϊκού.

Οι «πράσινοι» ζέσταναν - αν και σε αρκετά ανεβασμένες θερμοκρασίες στη βραδιά - τον κόσμο τους με το βολ πλανέ του Μπακασέτα στα πρώτα λεπτά, έπειτα ήρθε ένα γυριστό του Σφιντέρσκι, ένα μακρινό χαμηλό του Τετέ και μια εξαιρετική ευκαιρία με τον Τουμπά στο 28ο λεπτό. Στην καλύτερη στιγμή του πρώτου μέρους, ο στόπερ του Παναθηναϊκού εκμεταλλεύτηκε το «ριμπάουντ» από μια κακή εκτίμηση του γκολκίπερ των Τούρκων, αλλά το δυνατό σουτ από την περιοχή έφυγε λίγο πάνω από τα δοκάρια.

Η Σαμσουνσπόρ για ένα 15λεπτο στο πρώτο μέρος έδειξε να προσπαθεί να ελέγξει το ματς με την κατοχή της μπάλας, τις υπομονετικές επιθέσεις και την κυκλοφορία, αλλά κατάλαβε και πως για να έχει τύχη, έπρεπε να ψάχνει γρήγορα τον Μουαντιλμαντζί στους κενούς χώρους. Ο πανύψηλος φορ πάντως, αντιμετωπιζόταν σωστά από τα μετόπισθεν του «τριφυλλιού», ενώ, στη μια στιγμή που ξέφυγε και σκόραρε, ήταν εκτεθειμένος…

Η Σάμσουνσπορ αιφνιδίασε και εκμεταλλεύτηκε μια στατική φάση ώστε να σοκάρει τον Παναθηναϊκό και το ΟΑΚΑ στο 51ο λεπτό. Ο Έντσαμ έχοντας βρει χώρο να τρέξει και να σουτάρει κέρδισε κόρνερ, από το οποίο ο Τόμασον από το πρώτο δοκάρι με κεφαλιά έκανε το 1-0. Το «τριφύλλι» και ο Ρουί Βιτόρια ήξεραν τι έπρεπε να κάνουν. Να ξεπεράσουν το σοκ, να κάνει άμεσες αλλαγές ο Πορτογάλος περνώντας τον Καλάμπρια και τον Ιωαννίδη, να μετατραπεί ο σχηματισμός σε 4-4-2 και να… συνεχίσουν οι «πράσινοι» να πηγαίνουν κόντρα στην τύχη τους.

Δοκάρι ο Σφιντέρσκι σε κεφαλιά στο 64’, δοκάρι ο Τουμπά σε μακρινό σουτ στο 65’, γκολ στο 66’ και… φωτιά στο ΟΑΚΑ! Ο Κυριακόπουλος από αριστερά με… φωτοβολίδα έκανε το 1-1 και ξανά από στατική φάση στο 74’ ο Πάλμερ - Μπράουν με κεφαλιά και κάκιστη αντίδραση του Κοτσούκ, έκανε την ολική ανατροπή, 2-1! Ψυχολογία, τρεξίματα, Καλάμπρια να γίνεται σύνθημα στα χείλη των οπαδών, προσοχή στην άμυνα και υπεροχή, εξασφάλισαν τη νίκη και το… πρώτο βήμα για την παρουσία στη League Phase του Europa League.

Οι συνθέσεις:

Παναθηναϊκός: Ντραγκόφσκι, Κώτσιρας (59’ Καλάμπρια), Πάλμερ - Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Τσέριν, Πελίστρι (76’ Ζαρουρί), Τετέ, Μπακασέτας (59’ Ιωαννίδης), Σφιντέρσκι (86’ Μπρέγκου)

Σάμσουνσπορ: Κοτσούκ, Γιαβρού, Σάτκα, Ντρόνγκελεν, Τόμασον, Μακούμπου (88’ Αϊντογκντού), Εντσάμ, Γιουκσέλ (68’ Σιφτ), Ντιμάτα (75’ Γκονούλ), Κίλιντς (68’ Μούχα), Μουαντιλμαντζί

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.