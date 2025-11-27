Λογαριασμός
Χιλιάδες οπαδοί της Παρτιζάν στο αεροδρόμιο του Βελιγραδίου: Ετοιμάζουν υποδοχή ήρωα στον Ομπράντοβιτς

Xιλιάδες οπαδοί της Παρτίζαν ετοιμάζονται να υποδεχθούν τον Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς στο αεροδρόμιο του Βελιγραδίου - Χιλιάδες κόσμος παρακολουθεί Live την πτήση του

Οπαδοί Παρτιζάν

Αποφασισμένοι να κρατήσουν τον Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς στην Παρτίζαν είναι οι διοικούντες την ομάδα, με τον κόσμο των «ασπρόμαυρων» να αναλαμβάνει και εκείνος δράση.

Σύμφωνα με πολλές πηγές από τη Σερβία, ο πολύπειρος τεχνικός επιστρέφει σήμερα το βράδυ στο Βελιγράδι με πτήση από την Αθήνα, με χιλιάδες οπαδούς του συλλόγου να αναμένεται να βρεθούν στο αεροδρόμιο «Νίκολα Τέσλα» της σερβικής πρωτεύουσας, ετοιμάζοντας θερμότατη υποδοχή στον «Ζοτς».

Μάλιστα, η... τρέλα των φίλων της Παρτίζαν είναι τέτοια που σχεδόν 10.500 κόσμος παρακολουθεί Live μέσω του flightradar24 την πτήση από Αθήνα προς Βελιγράδι, στην οποία και φέρεται να βρίσκεται ο Ομπράντοβιτς.

