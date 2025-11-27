Λογαριασμός
Europa League: ΠΑΟΚ - Μπραν 0-0 (α' ημίχρονο) - Live η εξέλιξη του αγώνα

Με Μπιάνκο η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ για το ματς με την Μπραν

Europa League

Γνωστές έγιναν οι ενδεκάδες των ΠΑΟΚ και Μπραν για τη μεταξύ τους αναμέτρηση στην Τούμπα, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της league phase του Europa League.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν προέβη σε κάποια έκπληξη, με τον Παβλένκα να είναι στο τέρμα και τους Μπιάνκο και Ιβανούσετς να παίρνουν επίσης φανέλα βασικού.

Δείτε ΕΔΩ LIVE την εξέλιξη του αγώνα

Οι ενδεκάδες των ομάδων

ΠΑΟΚ (Ρ. Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μπιάνκο, Μεϊτέ, Ζίβκοβιτς, Ιβανούσετς, Τάισον, Γιακουμάκης

Στον πάγκο: Μοναστηρλής, Τσιφτσής, Βολιάκο, Λόβρεν, Τσάλοφ, Σάστρε, Θυμιάνης, Οζντόεφ, Τέιλορ, Χατσίδης, Μύθου, Ντεσπόντοφ

Μπραν (Φρ. Αλεξάντερσον): Ντίνγκελαντ, Χέλαντ, Πάλεσεν, Λάρσεν, Ντράγκσνες, Κόρνβιγκ, Σόρενσεν, Γκούντμουντσον, Μάθισεν, Χολμ, Κάστρο

Στον πάγκο: Κλάουσεν, Μποάκιε, Χάνσε, Φιν, Σόλτβεντ, Ντε Ρούβε, Πέντερσεν, Σάντε, Χάαλαντ, Ρέμεμ

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: ΠΑΟΚ Europa League ποδόσφαιρο
