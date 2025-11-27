Προκριματικά Μουντομπάσκετ: Διαφορά κλάσης η Ελλάδα, 91-64 τη Ρουμανία

Με τον πλέον εντυπωσιακό τρόπο ξεκίνησε το ταξίδι της στα προκριματικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος του 2027 η Εθνική μας ομάδα!

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη πραγματοποίησε μια εξαιρετική εμφάνιση σε άμυνα και επίθεση στο κατάμεστο Αλεξάνδρειο και πανηγύρισε τη νίκη με το επιβλητικό 91-64 επί της Ρουμανίας, στην πρεμιέρα των δύο ομάδων στη φάση των ομίλων της διοργάνωσης.

Η «γαλανόλευκη», που ήταν καταιγιστική από το ξεκίνημα κιόλας του αγώνα, κυκλοφόρησε εξαιρετικά την μπάλα (29 ασίστ), έπαιξε επιθετική άμυνα (14 κλεψίματα) και κυριάρχησε σε όλους τους τομείς της στατιστικής, βρίσκοντας πρωταγωνιστές σε πολλά πρόσωπα.

Πρώτος σκόρερ ήταν ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης με 18 πόντους και 6 ασίστ, με τον Αλέξανδρο Σαμοντούροφ να προσθέτει 16 πόντους, 7 ριμπάουντ και 2 ασίστ. Έλαμψαν στο ντεμπούτο τους με το εθνόσημο στο στήθος οι Νίκος Περσίδης (17π. με 7/7 εντός πεδιάς) και Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ (13π., 6ασ., 4ρ.)!

Επόμενο παιχνίδι για την Εθνική στον όμιλο είναι εκείνο της Κυριακής (30/11, 19:00) στο Πόρτο απέναντι στην Πορτογαλία.

Το ματς:

Η Εθνική ξεκίνησε το παιχνίδι με τους Φλιώνη, Μήτρου-Λονγκ, Λαρεντζάκη, Σαμοντούροφ και Καραγιαννίδη στην αρχική της πεντάδα, βγάζοντας εξ αρχής ενέργεια και διάθεση να παίξει γρήγορο και επιθετικό μπάσκετ. Η Ρουμανία προηγήθηκε με 4-2 στο πρώτο λεπτό, με την Ελλάδα να πατά έκτοτε το γκάζι και με επτά πόντους του Λαρεντζάκη και πέντε του Μήτρου-Λονγκ, προηγήθηκε με 12-4 δύο λεπτά αργότερα.

Με την «γαλανόλευκη» άμυνα σε πολύ υψηλό βαθμό έντασης και συγκέντρωσης, η χώρα μας συνέχισε να ανεβάζει τη διαφορά, φτάνοντας ακόμη και στο +15 και το 21-6 στο 6ο λεπτό, χάρη στα καλάθια των Σαμοντούροφ, Μήτρου-Λονγκ και Τολιόπουλου. Σε εκείνο το σημείο, οι φιλοξενούμενοι με ένα γρήγορο 6-0 σερί «ροκάνισαν» τη διαφορά (21-12), προτού η Εθνική βγάλει τις άμυνες στο τελευταίο τρίλεπτο και με τους Μωραΐτη και Τσαλμπούρη κλείσει την περίοδο μπροστά με σκορ 26-12.

Σε πιο αργές στροφές κινήθηκε το δεύτερο δεκάλεπτο, με την Ελλάδα να φτάνει στο ξεκίνημα της περιόδου στο +17 (29-12) χάρη στο απίθανο εκτός ισορροπίας τρίποντο του Τολιόπουλου στη λήξη της επίθεσης! Παρ' όλα αυτά, η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη, αφού το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας μας υπέπεσε σε αρκετά λάθη, βεβιασμένες και άστοχες επιθέσεις. Ως αποτέλεσμα αυτού, η Ρουμανία βρήκε την ευκαιρία να τρέξει ένα σερί 8-0 και να μειώσει σε μονοψήφιο αριθμό τη διαφορά μετά από αρκετή ώρα (29-20).

Οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη χρειάστηκε σχεδόν τέσσερα λεπτά για να συνδεθούν με το αντίπαλο καλάθι, με το έμμεσο τρίποντο του Μήτρου-Λονγκ και το σουτ του Λαρεντζάκη πίσω από τα 6,75μ. να στέλνει εκ νέου τη διαφορά στο +15 (35-20) στο 15ο λεπτό. Την σκυτάλη στο επιθετικό σκέλος ανέλαβε ο Σαμοντούροφ που κυριάρχησε στους «αιθέρες» και με έξι προσωπικούς πόντους, επέτρεψε στην Ελλάδα να διατηρήσει τη διαφορά και να πάει στα αποδυτήρια μπροστά με σκορ 45-29.

Με το πόδι πατημένο στο... γκάζι μπήκε η «γαλανόλευκη» στην τρίτη περίοδο, εκεί όπου με εκπληκτική κυκλοφορία της μπάλας και ρεσιτάλ τριπόντων δια χειρός Φλιώνη, Σαμοντούροφ και Λαρεντζάκη, η διαφορά εκτοξεύτηκε στο +24 και το 56-32 στο 23ο λεπτό! Η Εθνική μας συνέχισε να «βομβαρδίζει» το ρουμανικό καλάθι με σουτ πίσω από τα 6,75μ., με τους «Λάρι» και Μήτρου-Λονγκ να εκτοξεύουν τη διαφορά στο +30 και το 66-36 στο τέσσερα λεπτά αργότερα. Με πρωταγωνιστή τον Ματσιούκα, οι φιλοξενούμενοι μάζεψαν τη διαφορά στο τελευταίο κομμάτι του δεκαλέπτου, μειώνοντας στο 68-44.

Παρά το γεγονός πως είχε κριθεί από νωρίς ο νικητής του αγώνα, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας μας δεν έριξε ποτέ «στροφές» στην τέταρτη και τελευταία περίοδο, διευρύνοντας διαρκώς τη διαφορά. Με τον Νίκο Περσίδη να κάνει απίθανα πράγματα στο παρκέ και να πετυχαίνει 13 πόντους στο δεκάλεπτο (!), η Ελλάδα έφτασε μέχρι και το +36 (81-45), παίρνοντας τελικώς το ροζ φύλλο αγώνα εν μέσω αποθέωσης με το τελικό 91-64!

Τα δεκάλεπτα: 26-12, 45-29, 68-44, 91-64.

