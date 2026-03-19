Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την Μπέτις στο «Καρτούχα», στο δεύτερο μεταξύ τους παιχνίδι για την φάση των «16» του Europa League.

Με τον Ράφα Μπενίτεθ να καταλήγει ποιοι ποδοσφαιριστές θα ξεκινήσουν στο βασικό σχήμα του «τριφυλλιού» κόντρα στην ομάδα της Ανδαλουσίας.

Πραγματοποιώντας εννιά αλλαγές σε σχέση με το πρόσφατο παιχνίδι απέναντι στον Παναιτωλικό και διατηρώντας στην 11άδα μόνο τους Κάτρη και Ερνάντεθ.

Συγκεκριμένα, ο Παναθηναϊκός θα παραταχθεί με σύστημα 3-4-2-1. Ο Λαφόν θα καθίσει στο τέρμα, με τους Κάτρη, Ίνγκασον και Ερνάντεθ στην άμυνα. Καλάμπρια και Κυριακόπουλος θα αγωνιστούν ως φουλ μπακ δεξιά και αριστερά αντίστοιχα, ενώ Μπακασέτας και Σάντσες θα κινούνται στον άξονα. Με τους Πελίστρι και Ταμπόρδα να παίζουν πίσω από τον προωθημένο Τετέι.

Παράλληλα, στον πάγκο των «πράσινων» θα είναι οι Κότσαρης, Γείτονας, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Αντίνο, Τσέριν, Βιλένα, Σβιντέρσκι, Κώτσιρας, Τζούριτσιτς και Πάντοβιτς.

