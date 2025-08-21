Πράσινο φως για Γκριγκόνις: Επιστρέφει ο Λιθουανός

Καλά νέα για τον Παναθηναϊκό Aktor, καθώς ο Μάριους Γκριγκόνις πήρε το πολυπόθητο «πράσινο φως» από το ιατρικό επιτελείο και επιστρέφει στις προπονήσεις. Ο Λιθουανός γκαρντ πέρασε ένα πολύμηνο δύσκολο διάστημα, με συνεχείς θεραπείες και ταξίδια στο εξωτερικό, προκειμένου να ξεπεράσει πλήρως το πρόβλημά του. Πλέον, όπως αποκάλυψε ο Σωτήρης Βετάκης, είναι ιατρικά έτοιμος να επανέλθει στη δράση, προσφέροντας μια σημαντική λύση στον Εργκίν Αταμάν.

Περισσότερα στο paopantou.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.