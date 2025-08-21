Ριέκα και ΠΑΟΚ κοντράρονται για τα playoffs του Europa League, με τις ενδεκάδες τους να γίνονται γνωστές. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου έδωσε, όπως αναμενόταν, φανέλα βασικού στο Ιβανούσετς, ενώ για τους Κροάτες, ξεχωρίζει στο αρχικό σχήμα ο άλλοτε «ασπρόμαυρος» Ντάντας.

Οι ενδεκάδες των ομάδων

Ριέκα (Ρ. Ντάλοβιτς): Ζλόμισλιτς, Λάσικας, Μαϊστόροβιτς, Ράντελιτς, Ντέβετακ, Πέτροβιτς, Ντάντας, Γιάνκοβιτς, Εντόκιτ, Μέναλο, Φρουκ

Στον πάγκο: Τοντόροβιτς, Κίτιν, Τσοπ, Ρουκάβινα, Γκόζακ, Ιλίνκοβιτς, Θάτσι, Μπούτιτς, Μπογκόγεβιτς, Χούσιτς, Γιούριτς, Κράιλαχ

ΠΑΟΚ (Ρ. Λουτσέσκου): Πανλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ, Μεϊτέ, Ζίβκοβιρς, Ιβανούσετς, Κωνσταντέλιας, Τσάλοφ

Στον πάγκο: Γκουγκεσασβίλι, Τσιφτσής, Καμαρά, Λόβρεν, Γιακουμάκης, Σάστρε, Τέιλορ, Τσοπούρογλου, Χατσίδης, Μύθου, Ντεσπόντοφ, Μπαταούλας

