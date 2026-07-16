Μάκης Γκαγκάτσης: Να επιβάλλουμε τους νεαρούς Έλληνες και στη Λίγκα

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Μάκης Γκαγκάτσης έδωσε το «παρών» στην κλήρωση του νέου πρωταθλήματος της Super League 2026/27, τονίζοντας τη σημασία που έχει για το ελληνικό ποδόσφαιρο, να δοθεί περισσότερος χρόνος στους νεαρούς Έλληνες ποδοσφαιριστές.

Αναλυτικά η τοποθέτησή του:

«Να ευχηθώ καλή ποδοσφαιρική χρονιά, με υγεία, ποιότητα και αλληλοσεβασμό. Το παιχνίδι έχει πάντα νικητή και ηττημένο. Η ΕΠΟ είναι εδώ για να διασφαλίζει και να εγγυάται κάθε ομαλή διαδικασία, την αξιοπιστία του ποδοσφαίρου και είναι δίπλα στις ομάδες.

Η Super League είναι τελευταία στην αξιοποίηση ποδοσφαιριστών Κ21. Στο Κύπελλο προσπαθούμε να επιβάλλουμε τη χρησιμοποίηση νεαρών ποδοσφαιριστών. Να σκεφτούμε να γίνει και στη Super League. Δεν είναι τιμητικό για το ποδόσφαιρό μας.

Υπάρχουν νέα παιδιά που θέλουν να παίξουν. Δημιουργεί μια κρίση στο ποδόσφαιρό μας, με αποτέλεσμα οι Εθνικές Ομάδες να μην μπορούν να πετυχαίνουν όσα θα θέλαμε. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στις ομάδες μας που παίζουν στην Ευρώπη. Να καταφέρουν και οι πέντε ομάδες να μπουν στους ομίλους. Όπως έγινε πέρσι ένα συναρπαστικό πρωτάθλημα το ίδιο εύχομαι και φέτος».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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