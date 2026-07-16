Stoiximan Super League 2026-27: Το αναλυτικό πρόγραμμα της κανονικής περιόδου και οι ημερομηνίες-κλειδιά

Ολοκληρώθηκε η κλήρωση της Stoiximan Super League για τη σεζόν 2026-27, με τις 14 ομάδες του πρωταθλήματος να μαθαίνουν το αναλυτικό πρόγραμμα των αγώνων τους στην κανονική περίοδο της νέας χρονιάς.

Το πρωτάθλημα θα ξεκινήσει στις 22 Αυγούστου, με την πρεμιέρα να βρίσκει και τους πέντε Ευρωπαίους να δίνουν εντός έδρας παιχνίδια.

Οι ημερομηνίες-κλειδιά του νέου πρωταθλήματος:



Έναρξη: 22/23 Αυγούστου 2026

Λήξη πρώτου γύρου: 5/6 Δεκεμβρίου 2026



Έναρξη δεύτερου γύρου: 12/13 Δεκεμβρίου 2026



Λήξη κανονικής περιόδου: 21 Μαρτίου 2027



Έναρξη playoffs / playouts: 3/4 Απριλίου 2027



Λήξη playoffs: 15/16 Μαΐου 2027



Λήξη playouts: 23 Μαΐου 2027

Το καλεντάρι της Stoiximan Super League 2026-27: Δύο διακοπές για τις εθνικές, η πρώτη τριών εβδομάδων

Η Stoiximan Super League μπήκε στην τελική ευθεία για τη νέα σεζόν, δημοσιοποιώντας την Πέμπτη (16/07), λίγες πριν την κλήρωση, το συνοπτικό πρόγραμμα της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος 2026/27. Η σέντρα θα γίνει στις 22 Αυγούστου, ενώ η ολοκλήρωση της regular season έχει οριστεί για τις 21 Μαρτίου.



Αξίζει να σημειωθεί ότι, δεδομένου πως από φέτος θα υπάρξουν δύο διακοπές για τις εθνικές ομάδες και όχι τρεις, το πρόγραμμα διαμορφώνεται διαφορετικά: Θα διεξαχθούν πέντε αγωνιστικές πριν από την πρώτη διακοπή του Σεπτεμβρίου (20/09) και άλλες πέντε πριν από τη δεύτερη του Νοεμβρίου (08/11). Η πρώτη διακοπή θα έχει διάρκεια τριών εβδομάδων, ενώ η δεύτερη θα είναι δύο εβδομάδων.



Τα playoffs του πρωταθλητή, όπως και εκείνα για τις θέσεις 5-8, έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν στις 3-4 Απριλίου και θα ολοκληρωθούν στις 15-16 Μαΐου. Το καλεντάρι δείχνει συνεχόμενες αγωνιστικές, με ελάχιστα κενά, ώστε να κριθεί ο τίτλος και οι ευρωπαϊκές θέσεις μέσα σε ενάμιση μήνα.



Παράλληλα, τα playouts θα κάνουν σέντρα τις ίδιες ημερομηνίες (3-4 Απριλίου) και θα τραβήξουν λίγο περισσότερο, με το φινάλε να έχει οριστεί για τις 23 Μαΐου.

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