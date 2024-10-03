Euroleague: Ο Παναθηναϊκός άλωσε το Βερολίνο, 87-77 την Άλμπα

Επέστρεψε στον... τόπο του «εγκλήματος» με νίκη ο Παναθηναϊκός AKTOR. 130 μέρες μετά την 26η Μαΐου, τότε δηλαδή που «έραψαν» το έβδομο αστέρι τους στη φανέλα, οι «πράσινοι» επισκέφτηκαν ξανά την «Uber Arena», με πάνω από 1000 οπαδούς στο πλευρό τους, και νίκησαν σχετικά άνετα με σκορ 87-77 την Άλμπα Βερολίνου, ξεκινώντας με το «δεξί» τη φετινή Ευρωλίγκα.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν δεν έχασε ούτε... δευτερόλεπτο το προβάδισμα στη γερμανική πρωτεύουσα, διατηρώντας διαρκώς μια διαφορά, η οποία ποτέ δεν ξέφυγε πολύ. Κάθε φορά που η ανταγωνιστική Άλμπα έκανε κάποια αντεπίθεση και μείωνε στο σκορ, οι φιλοξενούμενοι είχαν απάντηση και τελικά έφυγαν με το ροζ φύλλο χωρίς να αγχωθούν.

Πληθωρική εμφάνιση στο επιθετικό κομμάτι για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε το «σοφτ» παιχνίδι της Άλμπα για να μοιράσει 21 ασίστ για μόλις 4 λάθη! Αμυντικά, υπήρξαν μερικά προβλήματα, ειδικά στο τρανζίσιον παιχνίδι των Γερμανών, οι οποίοι πολλές φορές έτρεχαν γρήγορα επιμέρους σκορ εκμεταλλευόμενοι τις κακές επιστροφές των «πρασίνων».

Από τους νικητές, που είχαν πέντε διψήφιους σκόρερ, ο Κέντρικ Ναν ήταν πρώτος εξ αυτών με 16 πόντους. Ο κορυφαίος της αναμέτρησης, Ματίας Λεσόρ, είχε 14 πόντους και 8 ριμπάουντ, ο Κώστας Σλούκας πρόσθεσε 10 πόντους και 5 ασίστ ενώ ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ μέτρησε 11 πόντους με 3/5 τρίποντα.

Από τους νεαποκτηθέντες, θετικός με 8 πόντους και 3 ριμπάουντ σε 14 λεπτά ο Ομέρ Γιουρτσεβέν, βοήθησε με 5 πόντους και 5 ασίστ ο Λορέντζο Μπράουν. Θα χρειαστεί ακόμη χρόνο ο Τσεντί Οσμάν, που σημείωσε 5 πόντους και 2/5 εντός πεδιάς σε σχεδόν 15 λεπτά. Για την Άλμπα, ξεχώρισε με 12 πόντους και 9 ασίστ ο Μάρτιν Χέρμανσον.

Το ματς

Ο Λεσόρ και ο Ναν έβαλαν γρήγορα μπροστά τον Παναθηναϊκό με σκορ 0-4, ενώ ο Ολίντε μείωσε γρήγορα σε 2-4 με χουκ από κοντά. Ο Μήτογλου σκόραρε από τη γωνία το πρώτο σουτ τριών πόντων (2-7), ενώ ο Μάτισεκ με γκολ φάουλ μείωσε σε 5-9 για τους γηπεδούχους. Μετά από δύο καλές άμυνες, Μήτογλου και Ναν κέρδισαν βολές για το 5-13. Ο Λεσόρ κέρδισε συνεχόμενες μονομαχίες και έβαλε 6 σερί πόντους για το 7-19. Ο Γκριγκόνις συνέχισε με τρίποντο από ασίστ του Γάλλου το καλό διάστημα των φιλοξενούμενων (11-22), ενώ ο Γκραντ με ανάποδο λέι απ έγραψε το 13-24. Ο Γιουρτσεβέν κάρφωσε με το που μπήκε για το 15-26, ενώ το πρώτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με σκορ 17-26.

Στη δεύτερη περίοδο, ο Γιουρτσεβέν σκόραρε με χουκ, ενώ ο Τρέβιον Γουίλιαμς του απάντησε με τρίποντο για το (20-28). Ο Τούρκος έκανε άλει ουπ κάρφωμα (23-32) απολαμβάνοντας τις ασίστ του Σλούκα, ενώ λίγο αργότερα ο Ερνανγκόμεθ επανέφερε το +10 με ελεύθερο τρίποντο (25-35). Ο ΜακΝτάγουελ-Γουάιτ και ο Γκραντ έβαλαν λέι απ για το 29-37, ενώ η Άλμπα πλησίασε και άλλο με τρίποντο του Τζάστιν Μπιν, εξαναγκάζοντας τον Αταμάν σε τάιμ άουτ. Ο Οσμάν άνοιξε τον προσωπικό του λογαριασμό με τρίποντο (32-40), ενώ ο Λεσόρ κόντεψε να… γκρεμίσει την αντίπαλη μπασκέτα με τρομερό κάρφωμα (32-42). Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τρίποντο του Ναν και φόλοου του Ολίντε για το 36-45.

Με το ξεκίνημα του δευτέρου μέρους, ο Χέρμανσον μείωσε με λέι απ σε 38-45, ενώ ο Λεσόρ πήρε ακόμη μία προσωπική μονομαχία με τον Γουίλιαμς (38-47). Ο Ολίντε κάρφωσε στο τρανζίσον (40-49), ενώ ο Χέρμανσον μείωσε κι άλλο με βολές (42-49). Ο Ναν απάντησε με τον ίδιο τρόπο (42-51), όμως ο Κουμάτζι με τον Χέρμανσον έφεραν ακόμη πιο κοντά την Άλμπα (45-51). Ο Οσμάν έδωσε λύση στα σχεδόν 4 λεπτά του Παναθηναϊκού χωρίς καλάθι εντός πεδιάς με λέι απ στον αιφνιδιασμό (47-53), ενώ ο Ναν έβαλε γκολ φάουλ για το 47-56. Ο Χέρμανσον έγινε διψήφιος με 5 σερί πόντους (52-56), με τον Σπανιόλο να φέρνει τους γηπεδούχους στο καλάθι (54-56). Ο Μπράουν έβαλε κρίσιμο γκολ φάουλ (54-59), ενώ ο Χουάντσο σκόραρε για τρεις (54-62) και έφερε ξανά σε προβάδισμα ασφαλείας τους πράσινους. Ο ΜακΝτάγουελ-Γουάιτ βρήκε στόχο για τρεις και το δεκάλεπτο έληξε 57-62.

Στο τέταρτο δεκάλεπτο, ο Γκραντ έδωσε λύση από μέση απόσταση (57-64), ενώ ο Ναν σούταρε πάνω σε άμυνα (57-66). Ο Χουάντσο με εντυπωσιακό κάρφωμα ανέβασε ξανά τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα (57-68), ενώ ο Γκραντ την πήγε με τρίποντο στο +14 (57-71). Ο ΜακΝτάγουελ-Γουάιτ έδωσε λύση με ακόμη ένα πολύ απαιτητικό τρίποντο (60-71), όμως ο Γιουρτσεβέν απάντησε με λέι απ για το 60-73. Ο θετικός στην επίθεση Τρέβιον Γουίλιαμς μείωσε με τρίποντο από την κορυφή (63-73), ενώ ο Μάτισεκ έβαλε κι άλλο για το 66-73. Ο Τζάστιν Μπιν έφερε και πάλι κοντά τους γηπεδούχους (68-73). Οι πράσινοι απάντησαν με δύο σερί τρίποντα από Ερνανγκόμεθ και Σλούκα ξεφεύγοντας και πάλι (68-79). Οι γηπεδούχοι έτρεξαν ένα γρήγορο 5-0 επιμέρους σκορ με Κουμάτζι και Γουίλιαμς (73-79), ενώ ο Ολίντε έβαλε δύο βολές για το 75-79. Ο Σλούκας έβαλε καθοριστικό τρίποντο (75-82), με την Άλμπα να κάνει λάθος στην επόμενη επίθεση και τον Γκραντ να τελειώνει το παιχνίδι (75-85).

Τα δεκάλεπτα: 17-26, 36-45, 57-62, 77-87

