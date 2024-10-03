Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σοβαρά επεισόδια μεταξύ οπαδών της Τβέντε και της Φενέρ - Αναφορές για τραυματίες και συλλήψεις - Δείτε βίντεο

Σοβαρά επεισόδια ξέσπασαν στην Ολλανδία ανάμεσα σε οπαδούς της Τβέντε και της Φενέρ, λίγο πριν τη σέντρα του αγώνα για το Europa League 

Φενέρμπαχτσέ

Σοβαρά και εκτεταμένα επεισόδια έλαβαν χώρα στην Ολλανδία, λίγη ώρα πριν τη σέντρα της αναμέτρησης ανάμεσα στην Τβέντε και τη Φενέρμπαχτσε για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Συγκεκριμένα, μετά από έντονες λογομαχίες, δεκάδες οπαδοί των δύο ομάδων ήρθαν στα χέρια στις γύρω περιοχές του γηπέδου, με αποτέλεσμα να υπάρξουν ολιγόλεπτες μάχες σώμα με σώμα.

Μάλιστα, πολλοί από τους οπαδούς χρησιμοποίησαν ως όπλα καρέκλες και ό,τι άλλο έβρισκαν μπροστά τους, ενώ, έγινε και χρήση αρκετών φωτοβολίδων.

Όπως αναφέρουν τουρκικά Μέσα, υπάρχουν τραυματίες από τις σφοδρές συγκρούσεις, ενώ, η αστυνομία προέβη σε μερικές συλλήψεις.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φενέρμπαχτσέ Europa League Ολλανδία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
17 0 Bookmark