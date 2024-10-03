Σοβαρά και εκτεταμένα επεισόδια έλαβαν χώρα στην Ολλανδία, λίγη ώρα πριν τη σέντρα της αναμέτρησης ανάμεσα στην Τβέντε και τη Φενέρμπαχτσε για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Συγκεκριμένα, μετά από έντονες λογομαχίες, δεκάδες οπαδοί των δύο ομάδων ήρθαν στα χέρια στις γύρω περιοχές του γηπέδου, με αποτέλεσμα να υπάρξουν ολιγόλεπτες μάχες σώμα με σώμα.

💥 Fenerbahçe'nin Twente ile oynayacağı Avrupa Ligi maçı öncesi taraftarlar arasında olay çıktı. pic.twitter.com/549duBYwPX — Fanatik (@fanatikcomtr) October 3, 2024

Μάλιστα, πολλοί από τους οπαδούς χρησιμοποίησαν ως όπλα καρέκλες και ό,τι άλλο έβρισκαν μπροστά τους, ενώ, έγινε και χρήση αρκετών φωτοβολίδων.

Kim Fenerbahçe taraftarına üstünlük kurmaya çalışır bilsin ki Altımızda kalır.

📍Twente pic.twitter.com/3WZYe0SPW0 — Allez Fener (@AllezFener) October 3, 2024

Όπως αναφέρουν τουρκικά Μέσα, υπάρχουν τραυματίες από τις σφοδρές συγκρούσεις, ενώ, η αστυνομία προέβη σε μερικές συλλήψεις.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.