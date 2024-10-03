Europa League: Με τον αέρα του τροπαιούχου, ο Ολυμπιακός 3-0 την Μπράγκα

Φόρεσε το ευρωπαϊκό κοστούμι του κατόχου του Conference League και διέλυσε την Μπράγκα ο Ολυμπιακός. Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ήταν «δαιμονισμένη», εμφάνισε την ένταση και το πρέσινγκ της περασμένης σεζόν που την έφερε ως την κατάκτηση της ευρω-κούπας και επικράτησε με το εμφατικό 3-0 για να πάρει το πρώτο του φετινό τρίποντο για τη 2η αγωνιστική του Europa League.

Καυτός ο Ελ Κααμπί με δύο γκολ, πρόσθεσε άλλο ένα ο Έσε για τους εξαιρετικούς ερυθρόλευκους που είχαν και για 12ο παίκτη τον κόσμο τους σε μια συγκλονιστική ατμόσφαιρα.

Εξαιρετική η τριάδα Τσικίνιο, Έσε, Μουζακίτης, χωρίς φυσικά να υστερήσει κανείς απ΄ όλη την ομάδα, με τον Ολυμπιακό να παίρνει δεύτερη νίκη στη σειρά και να πηγαίνει φουριόζος στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ την Κυριακή.

Διπλή αποθέωση για τον Αντρέ Όρτα, τόσο στη διάρκεια της προθέρμανσης όσο και στην αλλαγή του.

Στο μυαλό του κόουτς

Με 4-2-3-1 παρέταξε τον Ολυμπιακό ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Στην εστία ο Τζολάκης και στην άμυνα οι Κοστίνια, Ρέτσος, Κάρμο και Ορτέγκα. Στον άξονα ο Μουζακίτης με τον Έσε, μπροστά τους ο Τσικίνιο και στα εξτρέμ οι Ροντινέι, Ζέλσον. Σέντερ φορ ήταν ο Ελ Κααμπί.

Με 4-3-3 κατέβασε την Μπράγκα ο Κάρλος Καρβαλιάλ. Στην εστία ο Ματέους και οι Φερέιρα, Νιακατέ, Άρεϊ-Εμπί, Μαρίν στην τετράδα της άμυνας. Τριπλέτα στον άξονα οι Καρβάλιο, Αντρέ Όρτα, Μπρούμα, με τους Γκάμπρι Μαρτίνες, Ρικάρντο Όρτα στα πλάγια και τον Ρομπέρτο Φερνάντες στην κορυφή της επίθεσης.

Το ματς

Με διάθεση να πιέσει ψηλά και να δημιουργήσει προβλήματα στην αντίπαλη άμυνα μπήκε ο Ολυμπιακός, βρίσκοντας γκολ στο 5ο λεπτό με τον Ελ Κααμπί αλλά ο Ζέλσον που του έδωσε την ασίστ ήταν σε θέση οφσάιντ. Στα καπάκια ο Μπρούμα προσπάθησε να κρεμάσει εκτός περιοχής τον Τζολάκη, αλλά έκανε κακό τελείωμα, με τους Πειραιώτες να συνεχίζουν να βγάζουν ένταση στο χορτάρι, εγκλωβίζοντας τους Πορτογάλους.

Οι αλληλοκαλύψεις λειτουργούσαν εξαιρετικά, η Μπράγκα δεν μπορούσε να χτυπήσει με το αγαπημένο της transition και η ομάδα του Μεντιλίμπαρ ανανέωνε διαρκώς τις κατοχές της. Ο Ελ Κααμπί στο 16’ πήδηξε σε λάθος χρόνο και δεν κατάφερε να απειλήσει από κοντά, ενώ στην αμέσως επόμενη επίθεση ο Ματέους βγήκε εκτός περιοχής και πρόλαβε τον Μαροκινό από την κάθετη του Τσικίνιο. Στο 21’ ήταν η σειρά της Μπράγκα να απειλήσει, αλλά ο Τζολάκης έβγαλε το πλάγιο τετ-α-τετ με τον Μαρτίνες, ενώ στο 25’ ο Ροντινέι είδε τον αντίπαλο κίπερ να αποκρούει το διαγώνιο σουτ που επιχείρησε.

Η Μπράγκα βρήκε φάση από το πουθενά στο 39’ με τα αδέρφια Όρτα να συνδυάζονται και ο Ρικάρντο εκτέλεσε, με τον Τζολάκη να διώχνει με υπερένταση. Και ενώ οι Πορτογάλοι έδειχναν να ισορροπούν, ήρθε ο Ελ Κααμπί να χτυπήσει για το 1-0. Στο 45ο λεπτό, λοιπόν, ο Αντρέ Όρτα έδιωξε με πολύ ύψος, ο Ζέλσον το εκμεταλλεύτηκε και έσπασε στον Μαροκινό, ο οποίος έκανε το πλασέ στην κίνηση, με την μπάλα να βρίσκει στο σώμα του Φερέιρα και να καταλήγει στα δίχτυα του Ματέους μέσα σε «πανζουρλισμό».

Το πρώτο ημίχρονο έκλεισε ιδανικά για τον Ολυμπιακό. Το δεύτερο, όμως, ξεκίνησε ακόμη καλύτερα. Οι «ερυθρόλευκοι» έβγαλαν τρομερή λύσσα μέσα στον αγωνιστικό χώρο, πιέζοντας ασφυκτικά τους παίκτες της Μπράγκα που δεν μπορούσαν να βγάλουν σωστά την μπάλα μπροστά. Αυτή η ασφυκτική πίεση έφερε και το δεύτερο γκολ για την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ήταν το 53ο λεπτό, όταν ο Ροντινέι έκλεψε και έκανε φοβερή κούρσα, γύρισε προς τον Ελ Κααμπί, με την μπάλα να κοντράρει και να στρώνεται στο ύψος του πέναλτι για τον Έσε, ο οποίος με πλασέ στην κίνηση εκτέλεσε για το 2-0, βάζοντας φωτιά στο… ήδη καυτό «Γ. Καραϊσκάκης».

Στα καπάκια λίγο έλειψε να έρθει το 3-0, αλλά το σουτ του Τσικίνιο πέρασε λίγο άουτ από τα όρια της περιοχής, με το τρίτο γκολ να έρχεται τελικά στο 59’. Άλλη μια φορά που ο Κααμπί πρέσαρε σαν «μανιακός» και υποχρέωσε σε λάθος τον Ματέους. Ο Γουίλιαν πανέξυπνα έπαιξε με τη μία, ο Ροντινέι επίσης και ο Μαροκινός δεν μπορούσε να λαθέψει από κοντά.

Το πάρτι είχε ήδη στηθεί στο Φάληρο, ο κόσμος ζητούσε διπλό στο ΟΑΚΑ και κάθε επικίνδυνη κατεβασιά της Μπράγκα κοβόταν από την άμυνα των Πειραιωτών. Ακόμα και στο 70ό λεπτό όταν ο Ρικάρντο Όρτα κρέμασε τον Τζολάκη, ο Κάρμο βρέθηκε πάνω στη γραμμή να απομακρύνει με το κεφάλι για να κρατήσει το μηδέν. Ο Μεντιλίμπαρ άκουσε ρυθμικά το όνομά του, ο Μουζακίτης αποθεώθηκε κατά τη διάρκεια των καθυστερήσεων και μάλιστα δικαίως και ο Ολυμπιακός πήρε μια ευρεία νίκη. Μια νίκη, η οποία όχι μόνο ήταν η πρώτη για τους «ερυθρόλευκους» στο νέο Europa League, αλλά… έσβησε και την ήττα της πρεμιέρας στο Λιόν, αφού ήδη βρίσκονται στο +1 στο goal difference.

MVP: Όλοι ήταν υπέροχοι, αλλά ο τίτλος θα πάει αναγκαστικά στον Ελ Κααμπί ο οποίος όπως και στο τελευταίο εντός έδρας ευρωπαϊκό της περασμένης σεζόν (σς. με Άστον Βίλα) έτσι και στο πρώτο φετινό, βρήκε δύο φορές δίχτυα.

Η σφυρίχτρα: Δεν αντιμετώπισε προβλήματα ο Πολωνός ρέφερι, Ντάμιαν Σίλβεστρακ, ο οποίος είχε μια καλή διαιτησία.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος (73' Ντόι), Κάρμο (81' Πιρόλα), Ορτέγα, Εσε, Μουζακίτης, Τσικίνιο (58' Γουίλιαν), Ροντινέι (81' Μασούρας), Ζέλσον (73' Ολιβέιρα), Ελ Κααμπί

ΜΠΡΑΓΚΑ: Ματέους, Μαρίν (68' Ρότζερ Φερνάντες), Εμπί, Νιακατέ, Ζοάο Φερέιρα, Μπρούμα, Αντρέ Όρτα (68' Γκόμεζ), Βίτορ Καρβάλιο (46' Γκορμπί), Ρικάρντο Όρτα, Ρομπέρτο Φερνάντεζ (68' Ελ Ουαζάνι), Γκάμπρι Μαρτίνεζ (46' Γκάρμπι)

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.