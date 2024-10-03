Παρελθόν από την ΑΕΚ αποτελεί και επίσημα ο Παναγιώτης Κονέ.

Νωρίτερα έγινε γνωστό ότι στη δεύτερη επίσκεψη, που πραγματοποίησε μέσα σε λίγες ημέρες στα Σπάτα και στο πλαίσιο της ομιλίας του προς τους παίκτες, ο Μάριος Ηλιόπουλος αναφέρθηκε και σε αποχωρήσεις, που έγιναν ή θα γίνουν προσεχώς.

Με το πρώτο σκέλος να αφορά τον Γιάννη Παπαδόπουλο, το δεύτερο είχε να κάνει μεταξύ άλλων με μέχρι σήμερα εκτελεστικό διευθυντή της «Ένωσης»! Παρότι το περασμένο καλοκαίρι ανανεώθηκε το συμβόλαιό του, ο Κονέ δεν θα συνεχίσει στην «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ. Όπως μετέφερε στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6, λοιπόν, ο Γιώργος Τσακίρης, ο 37χρονος έχει παραιτηθεί ήδη από την «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ και τη θέση του εκτελεστικού διευθυντή.

Μένει να φανεί τώρα αν θα τεθεί ανάλογο ζήτημα και με τον τεχνικό διευθυντή της ομάδας, Ράντεκ Κουχάρσκι.

Σε κάθε περίπτωση θεωρείται πιθανό να υπάρξουν και άλλες αλλαγές στο οργανόγραμμα της «κιτρινόμαυρης» ΠΑΕ, οι οποίες θα γνωστοποιηθούν το προσεχές διάστημα.

Ακούστε όσα είπε ο Γιώργος Τσακίρης:

