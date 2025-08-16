Κέντρικ Ναν: Διοργάνωσε ξανά καμπ για τα παιδιά του Σικάγο: «Να είμαι σαν μεγάλος αδερφός τους»

Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, ο MVP και πρώτος σκόρερ της EuroLeague, Κέντρικ Ναν, πραγματοποίησε στο Σικάγο το προσωπικό του καλοκαιρινό καμπ, που φέρει τον τίτλο «Kendrick Nunn Basketball Academy (KNBA)».



Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία, ο Αμερικανός γκαρντ του Παναθηναϊκού δίνει τη δυνατότητα σε δεκάδες παιδιά να έρθουν πιο κοντά στο μπάσκετ, να καλλιεργήσουν το ταλέντο τους και να δουλέψουν υπό την καθοδήγηση του ίδιου. Ο Ναν δείχνει να αγαπά ιδιαίτερα αυτή τη δράση, κάτι που φάνηκε και από τις δηλώσεις του σε τοπικό Μέσο του Σικάγο:

«Θέλω απλώς να επιστρέψω, να βοηθήσω τα παιδιά και να τους ενημερώσω ότι μπορούν να κάνουν όποιες ερωτήσεις θέλουν και απλώς να είμαι σαν μεγαλύτερος αδερφός για αυτά», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Η σχέση του με την πόλη του Σικάγο δεν είναι τυχαία. Στα νεανικά του χρόνια, ο Ναν αναδείχθηκε τέσσερις φορές πρωταθλητής στην περιφέρεια του Νότιου Σικάγο με την ιστορική Simeon Career Academy, ένα σχολείο που έχει αποτελέσει φυτώριο ταλέντων και σημείο αναφοράς για τους νέους της περιοχής.



Η εμπειρία του εκεί τον σημάδεψε, αφού πολλοί αθλητές βρήκαν μέσω του μπάσκετ τρόπο να ξεφύγουν από δύσκολες καταστάσεις και να ακολουθήσουν επαγγελματική πορεία, κάτι το οποίο θέλει να προσφέρει και ο ίδιος στις νεότερες γενιές.

