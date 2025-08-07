Από τις τυπικές ιατρικές εξετάσεις πέρασε σήμερα ο Νίκος Ρογκαβόπουλος στο πλαίσιο της μεταγραφής του στον Παναθηναϊκό.

«Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος βρέθηκε στο Νοσοκομείο "ΥΓΕΙΑ" προκειμένου να υποβληθεί σε όλες τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις εν όψει της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026», αναφέρει η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός.

