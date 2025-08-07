Λογαριασμός
Πέρασε από ιατρικές εξετάσεις ο Ρογκαβόπουλος

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος πέρασε από τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις στον Παναθηναϊκό - Υπενθυμίζεται ότι υπέγραψε πρόσφατα για 4 χρόνια

Νίκος Ρογκαβόπουλος

Από τις τυπικές ιατρικές εξετάσεις πέρασε σήμερα ο Νίκος Ρογκαβόπουλος στο πλαίσιο της μεταγραφής του στον Παναθηναϊκό.

«Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος βρέθηκε στο Νοσοκομείο "ΥΓΕΙΑ" προκειμένου να υποβληθεί σε όλες τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις εν όψει της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026», αναφέρει η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός.

Πηγή: sport-fm.gr

