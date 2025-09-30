Λίγες ημέρες πριν την έναρξη των υποχρεώσεων των ελληνικών ομάδων στο πρωτάθλημα μπάσκετ ο Εργκίν Αταμάν μίλησε στην ιστοσελίδα της Stoiximan GBL.

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού AKTOR ευχήθηκε υγιή και δίκαιη σεζόν για όλους, ενώ εξέφρασε την επιθυμία του να κερδίσει τον τίτλο η ομάδα που θα παίξει το καλύτερο μπάσκετ.

«Εύχομαι μια υγιή και δίκαιη σεζόν για όλους τους συμμετέχοντες στο πρωτάθλημα της GBL. Εύχομαι η καλύτερη ομάδα, αυτή που θα παίξει το καλύτερο μπάσκετ στο γήπεδο και θα αξίζει να κατακτήσει τον τίτλο του πρωταθλητή, να τον κερδίσει στο τέλος», είπε αναλυτικά ο Τούρκος τεχνικός.

Θυμίζουμε ότι πριν ξεκινήσουν τις υποχρεώσεις τους για το πρωτάθλημα, οι «πράσινοι» παίζουν απόψε (30/09, 21:15) με την Μπάγερν Μονάχου στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής της Ευρωλίγκας.

