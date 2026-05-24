Η Ευρώπη ξανά στα κόκκινα: Ο Ολυμπιακός ξόρκισε τις κατάρες και σήκωσε το 4ο στο Telekom Center

Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη! Ο τεράστιος Ολυμπιακός βγήκε θριαμβευτής από έναν εκ των κορυφαίων τελικών στην ιστορία της Euroleague, νίκησε 92-85 τη Ρεάλ Μαδρίτης στο κατάμεστο «Telekom Center» και ανέβηκε στον ευρωπαϊκό θρόνο για 4η φορά στην ιστορία του.

Κόντρα σε μία «βασίλισσα» που έβγαλε στο glass floor όλη την ποιότητα και την εμπειρία της ακόμη και χωρίς καθαρό σέντερ, οι «ερυθρόλευκοι» κατόρθωσαν να επιβιώσουν με κατάθεση ψυχής από άπαντες και να πάρουν τη νίκη σε ένα απίστευτο θρίλερ.

Το ματς



Οι πρώτοι πόντοι του αγώνα ήρθαν σε γρήγορο τέμπο από τον Χεζόνια (0-2), ενώ ο Λάιλς μετά από ωραία κυκλοφορία της Ρεάλ έγραψε το 0-4. Ο Ολυμπιακός άνοιξε το σκορ του με μία βολή εύστοχη του Ντόρσεϊ (1-4), με τον Λάιλς να βάζει πέντε σερί πόντους για το 1-9. Ο Μιλουτίνοφ πέτυχε το πρώτο εντός πεδιάς των «ερυθρόλευκων» (3-9), με τον Λάιλς να συνεχίζει το σερί του με τρίποντο για το 3-12. Ο Αμπάλδε βρήκε κι αυτός στόχο από μακριά (3-15), με τον Βεζένκοφ να πετυχαίνει κρίσιμο γκολ φάουλ για το 6-15. Ο Γουόκαπ έβαλε σημαντικό τρίποντο (9-15), με τον Βεζένκοφ να βάζει φοβερό καλάθι και φάουλ για το 12-15. Ο Λάιλς απάντησε με τρίποντο (12-18), με τον Φελίς να σκοράρει από κοντά για το 13-20. Ο Χολ κέρδισε βολές και τις έβαλε (15-20), με τον Χεζόνια να ευστοχεί με πλάτη στο καλάθι για το 15-22. Ο Γουόρντ πήγε όλο τον δρόμο (17-22), με τον Φελίς να απαντά στο ανοιχτό γήπεδο για το 17-24. O Mαλεντόν σκόραρε με… ακροβατικό (17-26), με τον Χολ με διπλή προσπάθεια να διαμορφώνει το 19-26 του πρώτου δεκαλέπτου.

Η δεύτερη περίοδος άρχισε με τρίποντο του Αμπάλδε (19-29), με τον Γουόρντ να παίρνει σημαντικό επιθετικό ριμπάουντ και να γράφει το 21-29. Ο Τζόζεφ με ωραία κίνηση πήγε στο καλάθι και σκόραρε (23-29), με τον Πίτερς να δίνει συνέχεια στο σερί του Ολυμπιακού γράφοντας το 25-29. Ο Λάιλς σκόραρε πάνω σε ασφυκτική άμυνα (25-31), όμως ο Γουόρντ απάντησε με τρίποντο για το 28-31. Ο Φελίς χτύπησε στο ανοιχτό γήπεδο (28-33), με τον Φουρνιέ να βάζει μεγάλο σουτ για το 31-33. Ο Γιουλ αμαρκάριστος έβαλε τρίποντο (31-36), με τον Γάλλο σταρ του Ολυμπιακού να βάζει γκολ φάουλ για το 34-36. Ο Πίτερς ισοφάρισε με λέι απ (36-36), ενώ ο Φουρνιέ έδωσε προβάδισμα στους ερυθρόλευκους γράφοντας το 38-36. Ο Λάιλς συνέχισε να μη χάνει σουτ (38-39), όμως ο Φουρνιέ ήταν ασταμάτητος γράφοντας το 41-39. Ο Πίτερς πήρε μεγάλο τρίποντο και το έβαλε (44-39), όμως ο Λάιλς απάντησε για το 44-42. Ο Καμπάτσο ισοφάρισε με λέι απ (44-44), με τον Πίτερς να διαμορφώνει με buzzer beater το 46-44 του ημιχρόνου.

İlk yarıda alev aldı: Trey Lyles! 🔥



Lyles’ın 21 sayılık ilk devre performansı 👀 👇 #F4GLORY pic.twitter.com/tsOPkpo4wt — EuroLeague Türkiye (@EuroLeagueTUR) May 24, 2026

Το δεύτερο ημίχρονο άρχισε με τρίποντο του ΜακΚίσικ (49-44), ενώ ο Χεζόνια μείωσε με δύσκολο καλάθι σε 49-46. Ο Αμπάλδε ισοφάρισε με τρίποντο (49-49), με τον Γουόκαπ να απαντάει με τεράστιο σουτ για το 52-49. Ο Μιλουτίνοφ πήγε στο καλάθι και σκόραρε με πλάτη (54-50), όμως ο Χεζόνια από τα 9 μέτρα έγραψε το 54-53. O Φελίς πήγε εύκολα στο καλάθι (54-55), πριν ευστοχήσει σε τρίποντο για το 54-58. Μετά από λάθος του Ντόρσεϊ, ο Χεζόνια έτρεξε στον αιφνιδιασμό και σκόραρε για το 54-60. Ο ΜακΚίσικ κάρφωσε εντυπωσιακά (56-60) μετά την ασίστ του Γουόκαπ, ο οποίος έβγαλε μεγάλες φάσεις σε άμυνα και επίθεση για το 59-60. Ο Χεζόνια σκόραρε συνεχόμενες βολές (59-63), ενώ ο Μαλεντόν μετά από λάθος του Φουρνιέ διαμόρφωσε το 59-65. Ο Μιλουτίνοφ με buzzer beater διαμόρφωσε το 61-65 του τρίτου δεκαλέπτου.

Το τέταρτο δεκάλεπτο ξεκίνησε με μεγάλο τρίποντο του Φουρνιέ (64-65), ενώ ο Τζόζεφ ακολούθησε με δικό του για το 67-65. Ο Μαλεντόν απάντησε πάνω σε ασφυκτική άμυνα (67-68), με τον Βεζένκοφ να ισοφαρίζει σε 68-68 με 1/2 βολές. Ο Γάλλος γκαρντ των Μαδριλένων απάντησε με τον ίδιο τρόπο (68-69), με τα καλάθια να μπαίνουν πλέον με το σταγονόμετρο. Ο Βεζένκοφ έδωσε προβάδισμα στον Ολυμπιακό (70-69), όμως ο Χεζόνια απάντησε με λέι απ για το 70-71. Ο Βεζένκοφ έβαλε μπροστά τους τυπικά γηπεδούχους (73-71), με τον Πίτερς να γράφει το 74-71 με 1/2 βολές. Ο Φελίς πέτυχε κρίσιμο γκολ φάουλ, όμως έχασε τη βολή (74-73). Ο Φουρνιέ πήγε στο καλάθι με ορμή και σκόραρε (76-73), με τις βολές από Ντεκ και Τζόουνς να διαμορφώνουν το 78-75.

Ο Ντεκ βρήκε διάδρομο (78-77), με τον Πίτερς να πετυχαίνει κρίσιμο σουτ (80-77). Ο Χεζόνια βρήκε στόχο από τα 9 μέτρα (80-80), με τον Τζόουνς να καρφώνει μετά από επιθετικό ριμπάουντ για το 82-80. Ο Μπαρτζώκας κέρδισε ένα κρίσιμο challenge, με τον Γουόκαπ να βάζει δύο βολές για το 84-80. Η άμυνα βγήκε, ο Φουρνιέ ευστόχησε σε συνεχόμενες βολές (88-80), όμως τα συνεχόμενα λάθη έδωσαν στους Λάιλς και Καμπάτσο το δικαίωμα να φέρουν κοντά τη Ρεάλ (88-85). Ένα χαμένο ριμπάουντ έδωσε στον Φελίς το δικαίωμα για ελεύθερο τρίποντο ισοφάρισης, όμως ο Δομινικανός αστόχησε, με τον Πίτερς να παρουσιάζεται ψύχραιμος στη γραμμή και να δίνει τη νίκη στον Ολυμπιακό.



Τα δεκάλεπτα: 19-26, 46-44, 61-65, 92-85

H δωδεκάδα του Ολυμπιακού: Γουόκαπ, Τζόσεφ, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Γουόρντ, ΜακΚίσικ, Παπανικολάου, Πίτερς, Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ, Χολ, Τζόουνς.

Η δωδεκάδα της Ρεάλ: Λάιλς, Αμπάλδε, Οκέκε, Καμπάτσο, Χεζόνια, Γιουλ, Μαλεντόν, Ντεκ, Φελίς, Αλμάνσα Κράμερ και Προσίντα.

Διαιτητές του μεγάλου τελικού ήταν οι Σρέτεν Ράντοβιτς, Ρόμπερτ Λότερμοζερ και Όλεγκς Λάτισεβς.

