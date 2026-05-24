Έφτασε τα 4 τρόπαια ο Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός είναι ξανά πρωταθλητής Ευρώπης!
Οι Πειραιώτες λύγισαν τη Ρεάλ Μαδρίτης στον μεγάλο τελικό του Final Four και κατέκτησαν τη φετινή EuroLeague, επιστρέφοντας στην κορυφή της Ευρώπης για πρώτη φορά μετά το 2013.
Με αυτόν τον τρόπο, οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν τις τέσσερις κατακτήσεις στη διοργάνωση, προσθέτοντας το 2026 δίπλα στις χρυσές χρονιές του 1997, του 2012 και του 2013.
Παράλληλα, ο Ολυμπιακός ανέβηκε πλέον μόνος του στην έκτη θέση της λίστας με τις περισσότερες κατακτήσεις EuroLeague. Η Ρεάλ Μαδρίτης παραμένει στην κορυφή της σχετικής λίστας με 11 τρόπαια, ενώ ακολουθούν η ΤΣΣΚΑ Μόσχας με 8 και ο Παναθηναϊκός με 7.
Οι ομάδες που έχουν κατακτήσει την EuroLeague:
Ρεάλ Μαδρίτης (11): 1964, 1965, 1967, 1968, 1974, 1978, 1980, 1995, 2015, 2018, 2023
ΤΣΣΚΑ Μόσχας (8): 1961, 1963, 1969, 1971, 2006, 2008, 2019
Παναθηναϊκός (7): 1996, 2000, 2002, 2007, 2009, 2011, 2024
Μακάμπι Τελ Αβίβ (5): 1977, 1981, 2004, 2005, 2014
Βαρέζε (5): 1970, 1972, 1973, 1975, 1976
Ολυμπιακός (4): 1997, 2012, 2013, 2026
Μιλάνο (3): 1966, 1987 ,1988
Γιουγκοπλάστικα/Σπλιτ (3): 1989, 1990, 1991
Ρίγα (3): 1958, 1959, 1960
Τσιμπόνα (2): 1985, 1986
Μπαρτσελόνα (2): 2003, 2010
Βίρτους/Κίντερ Μπολόνια (2): 1998, 2001
Καντού (2): 1982, 1983
Αναντολού Εφές (2): 2021, 2022
Φενέρμπαχτσε (2): 2017, 2025
Ζάλγκιρις (1): 1999
Παρτίζαν (1) : 1992
Μπανταλόνα (1): 1994
Λιμόζ (1): 1993
Μπάνκο ντι Ρόμα (1): 1984
Σαράγεβο (1): 1979
Ντιναμό Τιφλίδας (1): 1962
Η Χρυσή Βίβλος της EuroLeague:
1958: ΑΣΚ Ρίγα (Λετονία)
1959: ΑΣΚ Ρίγα (Λετονία)
1960: ΑΣΚ Ρίγα (Λετονία)
1961: ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ρωσία)
1962: Ντιναμό Τιφλίδας (Γεωργία)
1963: ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ρωσία)
1964: Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)
1965: Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)
1966: Ολίμπια Μιλάνο (Ιταλία)
1967: Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)
1968: Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)
1969: ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ρωσία)
1970: Βαρέζε (Ιταλία)
1971: ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ρωσία)
1972: Βαρέζε (Ιταλία)
1973: Βαρέζε (Ιταλία)
1974: Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)
1975: Βαρέζε (Ιταλία)
1976: Βαρέζε (Ιταλία)
1977: Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)
1978: Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)
1979: Μπόσνα Σαράγεβο (Βοσνία)
1980: Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)
1981: Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)
1982: Καντού (Ιταλία)
1983: Καντού (Ιταλία)
1984: Μπάνκο ντι Ρόμα (Ιταλία)
1985: Τσιμπόνα (Κροατία)
1986: Τσιμπόνα (Κροατία)
1987: Ολίμπια Μιλάνο (Ιταλία)
1988: Ολίμπια Μιλάνο (Ιταλία)
1989: Γιουγκοπλάστικα (Κροατία)
1990: Γιουγκοπλάστικα (Κροατία)
1991: Γιουγκοπλάστικα (Κροατία)
1992: Παρτίζαν (Σερβία)
1993: Λιμόζ (Γαλλία)
1994: Μπανταλόνα (Ισπανία)
1995: Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)
1996: Παναθηναϊκός (Ελλάδα)
1997: Ολυμπιακός (Ελλάδα)
1998: Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)
1999: Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)
2000: Παναθηναϊκός (Ελλάδα)
2001: Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)
2001: Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)
2002: Παναθηναϊκός (Ελλάδα)
2003: Μπαρτσελόνα (Ισπανία)
2004: Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)
2005: Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)
2006: ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ρωσία)
2007: Παναθηναϊκός (Ελλάδα)
2008: ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ρωσία)
2009: Παναθηναϊκός (Ελλάδα)
2010: Μπαρτσελόνα (Ισπανία)
2011: Παναθηναϊκός (Ελλάδα)
2012: Ολυμπιακός (Ελλάδα)
2013: Ολυμπιακός (Ελλάδα)
2014: Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)
2015: Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)
2016: ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ρωσία)
2017: Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)
2018: Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)
2019: ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ρωσία)
2020: –
2021: Αναντολού Εφές (Τουρκία)
2022: Αναντολού Εφές (Τουρκία)
2023: Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)
2024: Παναθηναϊκός (Ελλάδα)
2025: Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)
2026: Ολυμπιακός (Ελλάδα)
*Από το 1988 και έπειτα υιοθετήθηκε το format του Final Four.
** Το 2001 υπήρχε και η EuroLeague και η Σουπρολίγκα.
***Η σεζόν 2019-20 διεκόπη πρόωρα λόγω της πανδημίας.
