Έφτασε τα 4 τρόπαια ο Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός είναι ξανά πρωταθλητής Ευρώπης!

Οι Πειραιώτες λύγισαν τη Ρεάλ Μαδρίτης στον μεγάλο τελικό του Final Four και κατέκτησαν τη φετινή EuroLeague, επιστρέφοντας στην κορυφή της Ευρώπης για πρώτη φορά μετά το 2013.

Με αυτόν τον τρόπο, οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν τις τέσσερις κατακτήσεις στη διοργάνωση, προσθέτοντας το 2026 δίπλα στις χρυσές χρονιές του 1997, του 2012 και του 2013.

Παράλληλα, ο Ολυμπιακός ανέβηκε πλέον μόνος του στην έκτη θέση της λίστας με τις περισσότερες κατακτήσεις EuroLeague. Η Ρεάλ Μαδρίτης παραμένει στην κορυφή της σχετικής λίστας με 11 τρόπαια, ενώ ακολουθούν η ΤΣΣΚΑ Μόσχας με 8 και ο Παναθηναϊκός με 7.

Οι ομάδες που έχουν κατακτήσει την EuroLeague:

Ρεάλ Μαδρίτης (11): 1964, 1965, 1967, 1968, 1974, 1978, 1980, 1995, 2015, 2018, 2023

ΤΣΣΚΑ Μόσχας (8): 1961, 1963, 1969, 1971, 2006, 2008, 2019

Παναθηναϊκός (7): 1996, 2000, 2002, 2007, 2009, 2011, 2024

Μακάμπι Τελ Αβίβ (5): 1977, 1981, 2004, 2005, 2014

Βαρέζε (5): 1970, 1972, 1973, 1975, 1976

Ολυμπιακός (4): 1997, 2012, 2013, 2026

Μιλάνο (3): 1966, 1987 ,1988

Γιουγκοπλάστικα/Σπλιτ (3): 1989, 1990, 1991

Ρίγα (3): 1958, 1959, 1960

Τσιμπόνα (2): 1985, 1986

Μπαρτσελόνα (2): 2003, 2010

Βίρτους/Κίντερ Μπολόνια (2): 1998, 2001

Καντού (2): 1982, 1983

Αναντολού Εφές (2): 2021, 2022

Φενέρμπαχτσε (2): 2017, 2025

Ζάλγκιρις (1): 1999

Παρτίζαν (1) : 1992

Μπανταλόνα (1): 1994

Λιμόζ (1): 1993

Μπάνκο ντι Ρόμα (1): 1984

Σαράγεβο (1): 1979

Ντιναμό Τιφλίδας (1): 1962

Η Χρυσή Βίβλος της EuroLeague:

1958: ΑΣΚ Ρίγα (Λετονία)

1959: ΑΣΚ Ρίγα (Λετονία)

1960: ΑΣΚ Ρίγα (Λετονία)

1961: ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ρωσία)

1962: Ντιναμό Τιφλίδας (Γεωργία)

1963: ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ρωσία)

1964: Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

1965: Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

1966: Ολίμπια Μιλάνο (Ιταλία)

1967: Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

1968: Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

1969: ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ρωσία)

1970: Βαρέζε (Ιταλία)

1971: ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ρωσία)

1972: Βαρέζε (Ιταλία)

1973: Βαρέζε (Ιταλία)

1974: Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

1975: Βαρέζε (Ιταλία)

1976: Βαρέζε (Ιταλία)

1977: Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

1978: Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

1979: Μπόσνα Σαράγεβο (Βοσνία)

1980: Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

1981: Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

1982: Καντού (Ιταλία)

1983: Καντού (Ιταλία)

1984: Μπάνκο ντι Ρόμα (Ιταλία)

1985: Τσιμπόνα (Κροατία)

1986: Τσιμπόνα (Κροατία)

1987: Ολίμπια Μιλάνο (Ιταλία)

1988: Ολίμπια Μιλάνο (Ιταλία)

1989: Γιουγκοπλάστικα (Κροατία)

1990: Γιουγκοπλάστικα (Κροατία)

1991: Γιουγκοπλάστικα (Κροατία)

1992: Παρτίζαν (Σερβία)

1993: Λιμόζ (Γαλλία)

1994: Μπανταλόνα (Ισπανία)

1995: Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

1996: Παναθηναϊκός (Ελλάδα)

1997: Ολυμπιακός (Ελλάδα)

1998: Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)

1999: Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)

2000: Παναθηναϊκός (Ελλάδα)

2001: Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

2001: Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)

2002: Παναθηναϊκός (Ελλάδα)

2003: Μπαρτσελόνα (Ισπανία)

2004: Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

2005: Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

2006: ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ρωσία)

2007: Παναθηναϊκός (Ελλάδα)

2008: ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ρωσία)

2009: Παναθηναϊκός (Ελλάδα)

2010: Μπαρτσελόνα (Ισπανία)

2011: Παναθηναϊκός (Ελλάδα)

2012: Ολυμπιακός (Ελλάδα)

2013: Ολυμπιακός (Ελλάδα)

2014: Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

2015: Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

2016: ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ρωσία)

2017: Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)

2018: Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

2019: ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ρωσία)

2020: –

2021: Αναντολού Εφές (Τουρκία)

2022: Αναντολού Εφές (Τουρκία)

2023: Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

2024: Παναθηναϊκός (Ελλάδα)

2025: Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)

2026: Ολυμπιακός (Ελλάδα)

*Από το 1988 και έπειτα υιοθετήθηκε το format του Final Four.

** Το 2001 υπήρχε και η EuroLeague και η Σουπρολίγκα.

***Η σεζόν 2019-20 διεκόπη πρόωρα λόγω της πανδημίας.

