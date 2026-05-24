ΟΑΚΑ: Στις 12 οι συλλήψεις και110 προσαγωγές στους ελέγχους για τον τελικό του Final Four

Σε 12 συλλήψεις έχουν προχωρήσει μέχρι στιγμής οι αστυνομικές δυνάμεις στο πλαίσιο των ελέγχων ασφαλείας που πραγματοποιούνται για τον τελικό του Final Four

UPDATE: 21:21
Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle
  • Έχουν πραγματοποιηθεί 12 συλλήψεις στο πλαίσιο των ελέγχων ασφαλείας για τον τελικό του EuroLeague Final Four Athens 2026.
  • Από τις συλλήψεις, οι εννέα αφορούν παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, ενώ οι υπόλοιπες αφορούν κατοχή καπνογόνου, αντίσταση κατά των Αρχών και πλαστή διαπίστευση.
  • Επιπλέον, προσήχθησαν 16 φίλαθλοι του Ολυμπιακού που προσπάθησαν να εισέλθουν στο γήπεδο χωρίς εισιτήριο.

Σε 12 συλλήψεις έχουν προχωρήσει μέχρι στιγμής οι αστυνομικές δυνάμεις στο πλαίσιο των ελέγχων ασφαλείας που πραγματοποιούνται για τον τελικό του EuroLeague Final Four Athens 2026.

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, οι εννέα από τις συλλήψεις αφορούν παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, μία αφορά κατοχή καπνογόνου, μία ακόμη αντίσταση κατά των Αρχών και μια για πλαστή διαπίστευση.

Παράλληλα, προσήχθησαν 110 φίλαθλοι του Ολυμπιακού, καθώς επιχείρησαν να εισέλθουν στο γήπεδο χωρίς εισιτήριο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

TAGS: Euroleague Final Four ΟΑΚΑ οπαδική βία Ελληνική Αστυνομία
