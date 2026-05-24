Euroleague Το αδιανόητο φινάλε στον τελικό της Euroleague, πήγε να βγάλει τα μάτια του ο Ολυμπιακός στα τελευταία δευτερόλεπτα

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε την 4η Euroleague της ιστορίας του με το 92-85 επί της Ρεάλ Μαδρίτης στον μεγάλο τελικό του φετινού Final 4 στο Telekom Center. Ωστόσο, για να γίνει αυτό, έπρεπε να περάσει μέσα από ένα αδιανόητο θρίλερ, αφού στα τελευταία δευτερόλεπτα η Ρεάλ άγγιξε μια θεότρελη ανατροπή.

Ο Καμπάτσο αστόχησε στην τρίτη από τις βολές που κέρδισε και με το σκορ στο 88-85, ο Φελίζ αστόχησε σε τρίποντο που θα μπορούσε να βάλει… φωτιά στον τελικό.

