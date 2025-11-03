Mε αρκετές εκπλήξεις και τρομερά ματς ολοκληρώθηκε ο πρώτος, ουσιαστικά, μήνας της φετινής Euroleague με Oλυμπιακό και Παναθηναϊκό να βρίσκονται στην 4η και την 7η θέση αντίστοιχα με ρεκόρ 5-3.

Σε καλύτερη μοίρα βρίσκεται η Ζάλγκιρις, η οποία με Χάποελ και Ερυθρό Αστέρα ισοβαθμεί με 6-2 στην κορυφή της βαθμολογίας.

Ο κορυφαίος της παίκτης είναι αδιαμφισβήτητα ο Σιλβέν Φρανσίσκο. Ο Γάλλος γκαρντ, έχει ηγετικό ρόλο στην ομάδα του Κάουνας και ειδικά μετά τον τραυματισμό του Γκος, πήρε τα ηνία και αναδείχθηκε MVP για τον μήνα Οκτώβριο, σημειώνοντας 14.9 πόντους μέσο όρο, αλλά και 6.8 ασίστ.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.