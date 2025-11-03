Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

MVP του Οκτωβρίου στη Euroleague ο Φρανσίσκο

O Σιλβέν Φρανσίσκο της Ζάλγκιρις, αναδείχθηκε ως ο πολυτιμότερος παίκτης του Οκτωβρίου στη Euroleague -  Ο Γάλλος γκαρντ, έχει ηγετικό ρόλο στην ομάδα του

Φρανσίσκο

Mε αρκετές εκπλήξεις και τρομερά ματς ολοκληρώθηκε ο πρώτος, ουσιαστικά, μήνας της φετινής Euroleague με Oλυμπιακό και Παναθηναϊκό να βρίσκονται στην 4η και την 7η θέση αντίστοιχα με ρεκόρ 5-3.

Σε καλύτερη μοίρα βρίσκεται η Ζάλγκιρις, η οποία με Χάποελ και Ερυθρό Αστέρα ισοβαθμεί με 6-2 στην κορυφή της βαθμολογίας.

Ο κορυφαίος της παίκτης είναι αδιαμφισβήτητα ο Σιλβέν Φρανσίσκο. Ο Γάλλος γκαρντ, έχει ηγετικό ρόλο στην ομάδα του Κάουνας και ειδικά μετά τον τραυματισμό του Γκος, πήρε τα ηνία και αναδείχθηκε MVP για τον μήνα Οκτώβριο, σημειώνοντας 14.9 πόντους μέσο όρο, αλλά και 6.8 ασίστ.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Euroleague Ζαλγκίρις
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark