Παναθηναϊκός-Βαγιαννίδης: «Να πάρουμε την πρόκριση στα 90 λεπτά»

Έτοιμοι για όλα τα… σενάρια είναι οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού ενόψει της αυριανής (5/2), μεγάλης ρεβάνς με τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την προημιτελική φάση του Κυπέλλου Ελλάδας, όπως τόνισε ο Γιώργος Βαγιαννίδης.

Ο διεθνής Έλληνας μπακ του «τριφυλλιού» μίλησε στην κάμερα του συνδρομητικού καναλιού και στο Pregame της εκπομπής «Ώρα Κυπέλλου» που θα προβληθεί πριν απ’ τη μεγάλη ρεβάνς τονίζοντας πως θα ήταν ιδανικό για τον Παναθηναϊκό να πάρει την πρόκριση στα 90 λεπτά.

Αναλυτικά ο Βαγιαννίδης μίλησε στο συνδρομητικό κανάλι:

-Για το τι κοινό έχουν τα τρία πρόσφατα ντέρμπι με τον Ολυμπιακό:

«Το κοινό που έχουν όλα τα παιχνίδια μεταξύ τους, είναι πως σε όλα πήγαμε για να νικήσουμε. Το ίδιο θα γίνει και στο επόμενο. Αλλά σίγουρα έχει μια ιδιαιτερότητα για είναι το δεύτερο παιχνίδι του Κυπέλλου. Έχει προηγηθεί ένα αποτέλεσμα που πρέπει να πάνω σ’ αυτό να μπορέσουμε να πατήσουμε και να πάρουμε την πρόκριση. Και σίγουρα μονόδρομος είναι η νίκη, γιατί έτσι θα προκριθούμε στην επόμενη φάση».

-Για το εάν η πρόκριση μπορεί να κριθεί όπως πέρσι στη διαδικασία των πέναλτι;

«Σίγουρα, όλα είναι μέσα στο παιχνίδι. Εμείς θα πάμε για τη νίκη στα ενενήντα λεπτά, αλλά ποτέ δεν ξέρεις πως είναι αυτά τα παιχνίδια. Έχουμε μεγάλη εμπειρία από την προηγούμενη χρονιά από τα πέναλτι, είχαμε φτάσει δύο φορές σ’ αυτή τη διαδικασία. Οπότε είμαστε έτοιμοι για όλα. Ιδανικό θα ήταν να πάρουμε την πρόκριση στα πρώτα ενενήντα λεπτά».

