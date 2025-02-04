Ξεκίνημα με το δεξί στην προημιτελική φάση του LEN Champions League για τον Ολυμπιακό. Έχοντας τον έλεγχο και το προβάδισμα καθ' όλη τη διάρκεια της εκτός έδρας αναμέτρησής τους κόντρα στη Γιαντράν Σπλιτ για την πρεμιέρα του 1ου ομίλου, οι «ερυθρόλευκοι» πανηγύρισαν τη νίκη με 12-11, κάνοντας το πρώτο βήμα πριν την πολυπόθητη πρόκριση στο Final-4 που θα διεξαχθεί στη Μάλτα.

Πρώτος σκόρερ για τους Πειραιώτες ήταν ο Γενηδουνιάς, ο οποίος ολοκλήρωσε το ματς με 5 γκολ, ενώ 4 πέτυχε ο Παπαναστασίου, ενώ για την επόμενη αγωνιστική ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τη Νόβι Μπέογραντ (25/2, 21:00) των Άγγελου Βλαχόπουλου και Δημήτρη Σκουμπάκη.

Εντυπωσιακοί αμυντικά στο ξεκίνημα του αγώνα και στο πρώτο οκτάλεπτο οι «ερυθρόλευκοι», κράτησαν τους Κροάτες στο μηδέν, με τον Γενηδουνιά να σκοράρει δύο φορές για το 0-2. Ο Παπαναστασίου έκανε το 0-3 πριν ο Τσάγκαλ σκοράρει το πρώτο γκολ των γηπεδούχων στον παίκτη παραπάνω, ενώ ο Ολυμπιακός βρέθηκε μέχρι και στο +4 (2-6), πριν η Γιαντράν μειώσει για το 4-6 του πρώτου ημιχρόνου.

Οι Κροάτες μπήκαν καλύτερα στο τρίτο οκτάλεπτο, ισοφαρίζοντας σε 6-6, με τον Ολυμπιακό όμως να αντιδρά και να ξεφεύγει ξανά, με 10-6, αντέχοντας στην τελευταία αντεπίθεση των αντιπάλων του, πανηγυρίζοντας τη νίκη με 12-11!

Τα οκτάλεπτα: 0-2, 4-4, 3-4, 4-2

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.