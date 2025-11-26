Ο Βεζένκοφ βρέθηκε σε αδιανόητο βράδυ και με 29 πόντους και 8 ριμπάουντ έκανε την καλύτερή του φετινή εμφάνιση, ο Ντόρσεϊ πρόσθεσε 16 πόντους και ο Φουρνιέ 13, ο Γουόκαπ είχε οκτώ ασίστ, αλλά μέχρι εκεί. Ο Ολυμπιακός δεν είχε ενέργεια στο τέλος να κατεβάσει την μπάλα με ασφάλεια και ηττήθηκε τελικά από τον Ερυθρό Αστέρα με 91-80.

Μετά από αυτό το αποτέλεσμα, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα είναι στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας της Euroleague, με 8 νίκες και 5 ήττες σε 13 αγωνιστικές και ισοβαθμεί με τη Ζάλγκιρις, τη Βαλένθια και τη Φενέρ.

Ο Ολυμπιακός, ο οποίος είχε σε μεγάλο βράδυ μετά από καιρό τον Σάσα Βεζένκοφ και έφτασε να προηγείται με διαφορά 12 πόντων (48-60) στην τρίτη περίοδο, είδε τον αντίπαλό του να επιστρέφει με σερί 24-5 και κόλλησε στα τελευταία λεπτά, γνωρίζοντας την 5η ήττα του στη φετινή regular season.

Έτσι, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, η οποία για την επόμενη αγωνιστική θα φιλοξενήσει τη Φενέρμπαχτσε (4/12, 21:15), έπεσε στο 8-5 και έμεινε μία νίκη μακριά από την κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, εκεί όπου φιγουράρει ο Ερυθρός Αστέρας, αφού ανέβηκε στο 9-4.

Κορυφαίος για τον Ολυμπιακό ήταν ο Βεζένκοφ, ο οποίος ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 29 πόντους (6/7 δίποντα, 4/8 τρίποντα, 5/6 βολές), τους οποίους συνόδευσε με 8 ριμπάουντ. Στους 16 πόντους ο Ντόρσεϊ, στους 13 ο Φουρνιέ. Για τους νικητές, ξεχώρισε ο Νουόρα (23π), μαζί με τους Οτζελέγε (15π) και Μονέκε (11π, 11 ριμπ).

Το ματς:

Με Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Γουόρντ, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ ξεκίνησε το παιχνίδι ο Γιώργος Μπαρτζώκας, μην έχοντας στη διάθεσή του Νιλικίνα, ΜακΚίσικ, Λαρεντζάκη και τους σταθερά απόντες Έβανς, Φαλ. Από την άλλη, ο Σάσα Ομπράντοβιτς επέλεξε τους ΜακΙντάιρ, Ντόμπριτς, Νουόρα, Μονέκε και Μοτιεγιούνας για την αρχική του πεντάδα, έχοντας 11 παίκτες διαθεσιμους και εκτός τους Ιζούντου, Νταβίντοβατς, Κάνααν, Μπολομπόι, Ριβέρο και Κάρτερ.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τους γηπεδούχους να πατούν καλύτερα στο παρκέ και να προηγούνται με 8-2, χάρη σε τρίποντα από Μοτιεγιούνας, Νουόρα και ένα λέι απ του Μονέκε, ενώ ο Βεζένκοφ έβαλε το πρώτο τρίποντο του Ολυμπιακού, για το 8-5! Ωστόσο, ο Ολυμπιακός με δύο συνεχόμενα λάθη του έφτασε τα 4 συνολικά και δέχθηκε σερί πόντους σε αιφνιδιασμούς για το 12-5, με τον Μπαρτζώκα να καλεί τάιμ άουτ πριν έρθει η ώρα για το τηλεοπτικό.

Ο Φουρνιέ μπήκε στο παρκέ αντί του Γουόρντ και μείωσε σε 12-8 με τρίποντό του, ο Νουόρα σκόραρε μπροστά στον Γάλλο για το 16-10 φτάνοντας τους 7 προσωπικούς πόντους, ενώ ο Βεζένκοφ έφτασε τους 5, μειώνοντας με λέι απ του σε 16-12. Ο Φουρνιέ με νέο του τρίποντο, αυτή τη φορά σε αιφνιδιασμό, έφερε το παιχνίδι στον πόντο (16-15), όμως ο Ολυμπιακός δεν ξανασκόραρε στα υπόλοιπα 1:44, επιτρέποντας στους γηπεδούχους να ξεφύγουν με 21-15.



Ένα ακόμα τρίποντο (το τρίτο στη βραδιά) του Φουρνιέ και ένα δίποντο του Πίτερς, έφεραν τον Ολυμπιακό στον πόντο (21-20), ο Κάλινιτς με τρελό του τρίποντο έκανε το 24-20, ο Λι απάντησε για το 24-23, ενώ ο Χολ με δύο βολές του έδωσε για πρώτη φορά το προβάδισμα (24-25) στους Πειραιώτες, πριν ο Φουρνιέ γίνει διψήφιος (11π). Ο Γκρέιαμ με τρίποντο ισοφάρισε σε 27-27, ο Μοτιεγιούνας με καλάθι-φάουλ έβαλε ξανά μπροστά (30-27) τον Ερυθρό Αστέρα, ενώ ο Νουόρα με τρίποντο έκανε το 33-27. Ο Ολυμπιακός βρήκε ρυθμό του αμυντικά, ο οποίος μεταφράστηκε σε σερί του 6-0 για τη νέα ισοφάριση, πριν ο Ντόρσεϊ ευστοχήσει σε τρίποντο για το 35-36! Ο Οτζελέγε με βολές έκανε το 37-36, ενώ ο Μιλουτίνοφ πήρε το επιθετικό ριμπάουντ και έβαλε το πρώτο του καλάθι, για το 37-38 του πρώτου ημιχρόνου.

Η τρίτη περίοδος ξεκίνησε με τον Βεζένκοφ να ευστοχεί σε τρίποντο για να φτάσει τους 12 πόντους και να κάνει το 37-41, o Νουόρα κάρφωσε για το 38-41, ενώ ο Ντόρσεϊ με δύσκολο fade away σουτ του έκανε το 39-43. Ο Νουόρα έφτασε τους 15 με το τρίτο του τρίποντο για το 42-43, ο Μιλουτίνοφ έβαλε ξανά τον Ολυμπιακό στο +4, ενώ ο Βεζένκοφ με το τρίτο του τρίποντο έφτασε τους 16 προσωπικούς πόντους, πριν ο Ντόρσεϊ βάλει για πρώτη φορά τον Ολυμπιακό στο +8 (44-52)!



Συνεχόμενες λάθος επιλογές του Γουόκαπ έφεραν διαδοχικούς αιφνιδιασμούς που μετέτρεψε σε πόντους ο Νουόρα, ο οποίος μείωσε σε 48-52, ενώ ο Βεζένκοφ με πέντε σερί πόντους του και ο Μιλουτίνοφ με έμμεσο τρίποντό του έφεραν τον Ολυμπιακό στο +12 (48-60)! Οι γηπεδούχοι βρήκαν στόχο μετά από ώρα, πλησιάζοντας σε 51-60 με ένα τρίποντο του Οτζελέγε, ο Κάλινιτς κάρφωσε σε αιφνιδιασμό για το 53-60, ενώ οι γηπεδούχοι μείωσαν στους 4 (59-63), με ένα κάρφωμα του Μονέκε, πριν ο Φουρνιέ διαμορφώσει με βολές το 59-65.

Στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου, ο Ολυμπιακός έκανε συνεχόμενα λάθη στις επιθέσεις του και οι γηπεδούχοι εκμεταλλεύτηκαν την περίσταση, φτιάχνοντας σερί 8-0 με συνεχόμενα τρίποντα από Μπάτλερ και Γκρέιαμ, για να προηγηθεί με 67-65. Έχοντας βρει ρυθμό και με τους Πειραιώτες να φτάνουν τα 16 λάθη, οι γηπεδούχοι έφτασαν το υπέρ τους σερί στο 24-5 από το 48-60 και έπειτα, για να προηγηθούν με 72-65 μετά από τρίποντο του Γκρέιαμ. Ο Παπανικολάου έδωσε τη λύση επιθετικά με μεγάλο του τρίποντο και ο Ντόρσεϊ μείωσε στον πόντο (72-71), ενώ ο Βεζένκοφ με συνεχόμενους πόντους του έκανε το 76-75. Ο Κάλινιτς με μεγάλο του τρίποντο έκανε το 79-75 και εκείνο ήταν το καθοριστικό σημείο, αφού στη συνέχεια ο Ολυμπιακός μπλόκαρε εντελώς. Ο ΜακΙντάιρ με σερί καλάθια του έκανε το 86-77, ο Ντόρσεϊ με τρίποντο μείωσε σε 86-80, πριν ο ΜακΙντάιρ ευστοχήσει σε τρίποντο για το τελικό 91-80.

Τα δεκάλεπτα: 21-15, 37-38, 59-65, 91-80



Πηγή: skai.gr

