Τεττέη: Το ”Last dance” πριν τον Παναθηναϊκό

Ο Παναθηναϊκός έχει συμφωνήσει εδώ και αρκετό διάστημα για την αγορά των Ανδρέα Τεττέη και Παύλου Παντελίδη με τον πρώτο να έρχεται από τον χειμώνα στην ομάδα, ενώ ο δεύτερος θα ενταχθεί σ’ αυτή το ερχόμενο καλοκαίρι.

Από εκεί και πέρα οι πράσινοι μετρούν αντίστροφα, ώστε να υποδεχθούν τον Έλληνα σταρ της Κηφισιάς, καθώς ο ίδιος αναμένεται να παίξει το τελευταίο του παιχνίδι με την ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο πριν αποχωρήσει οριστικά.

Συγκεκριμένα το τελευταίο παιχνίδι του Ανδρέα Τεττέη με τη φανέλα της Κηφισιάς θα είναι στις 20 Δεκεμβρίου κόντρα στον Ολυμπιακό στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Έπειτα ο Έλληνας επιθετικός θα μαζέψει τα πράγματά του και θα ενταχθεί στον Παναθηναϊκό.

