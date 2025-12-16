Η Βαλένθια έκανε τον... Ολυμπιακό στο τελευταίο δεκάλεπτο στο ΣΕΦ και πήρε τη νίκη, με τον τρόπο που πολλές φορές την έχει πετύχει η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα. Η ισπανική ομάδα «στραγγάλισε» την ελληνική στα τελευταία λεπτά και νίκησε με 92-99 κι ενώ έχανε στο τέλος της τρίτης περιόδου με 76-67. Οι 32 πόντοι του δ' δεκαλέπτου που πέτυχε η Βαλένθια προήλθαν από την τρομερή της άμυνα, που μάλλον αιφνιδίασε τους γηπεδούχους. Ο Ολυμπιακός είναι πλέον δέκατος στην Euroleague - με ένα ματς λιγότερο - και αν συνεχίσει έτσι, κινδυνεύει η είσοδος στην τετράδα.

Το ματς:

Γουόκαπ, Φουρνιέ, Παπανικολάου, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ επέλεξε για την αρχική του πεντάδα ο Γιώργος Μπαρτζώκας, ο οποίος δεν είχε για ένα ακόμα παιχνίδι διαθέσιμους τους τραυματίες Γουόρντ, ΜακΚίσικ και τους σταθερά απώντες Έβανς και Φαλ. Εκτός δωδεκάδας έμεινε και ο νεοαποκτηθέντας Μόντε Μόρις. Από την άλλη, ο Πέδρο Μαρτίνεθ ξεκίνησε το παιχνίδι με , έχοντας απόντες τους Λόπεθ-Αροστέγκι, Ντε Λαρέα και Σίμα.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να μπαίνουν «ζεστές». Ο Τέιλορ έβαλε το πρώτο τρίποντο της βραδιάς και ο Φουρνιέ απάντησε άμεσα για το 5-5, ενώ οι φιλοξενούμενοι είχαν ? από μακριά στα πρώτα λεπτά, για να προηγηθούν με 13-11. Ο Παπανικολάου ευστόχησε και εκείνος για τρεις, βάζοντας τον Ολυμπιακό μπροστά με 14-13, ενώ το προβάδισμα συνέχισε να αλλάζει χέρια συνεχώς, πριν ο Βεζένκοφ διαμορφώσει με βολές του το 18-15. Κι και Πουέρτο έδωσαν ξανά προβάδισμα στη Βαλένθια, ενώ ο Τόμπσον ευστόχησε και εκείνος σε τρίποντο (5/6 από μακριά οι φιοξενούμενοι), για το 20-23.

Ο Βεζένκοφ έφτασε από νωρίς τους 9 προσωπικούς πόντους, μειώνοντας σε 22-23 με δύσκολο εκτός ισορροπίας καλάθι του, ενώ λίγο αργότερα η όμορφη κυκλοφορία έφερε εύστοχο τρίποντο του Ντόρσεϊ, για το 25-25! Ο Μιλουτίνοφ έβγαλε άμυνες με διαδοχικά μπλοκ και αποθεώθηκε, ενώ ο Βεζένκοφ συνέχισε να πρωταγωνιστεί επιθετικά, για να δώσει στον Ολυμπιακό το προβάδισμα 27-25, με την ολοκλήρωση της πρώτης περιόδου!

Με τον Φουρνιέ μοναδικό της αρχικής πεντάδας στο παρκέ, να πλαισιώνεται από Νιλικίνα, Ντόρσεϊ, Πίτερς και Χολ, ο Ολυμπιακός βρήκε ρυθμό στις δύο πλευρές, φτιάχνοντας σερί 12-2 για να ξεφύγει για πρώτη φορά στη βραδιά με +7 (34-27)! Ένα τρίποντο του Ντόρσεϊ έβαλε τους ««ερυθρόλευκους» στο +10 (37-27), ενώ ένα ακόμα από τον Πίτερς έφερε ο 7/12 από μακριά και το 40-29, όμως Πραντίγια, Τέιλορ και Κοστέλο έφτιαξαν σερί 8-0, για το 40-37.

Ο Κοστέλο με το δεύτερο τρίποντό του στην περίοδο, μείωσε στον πόντο (43-42) για τη Βαλένθια, ο Πίτερς ευστόχησε εν κινήσει από κοντά για το 45-42, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» παρέμειναν μπροστά (46-44) με μια βολή του Μιλουτίνοφ. Ο Μοντέρο με τρίποντό του και ο Μουρ με διπλή του προσπάθεια κάτω από το καλάθι έδωσαν προβάδισμα (46-48) στη Βαλένθια, η οποία κατάφερε να πάει στα αποδυτήρια έχοντας αυτό το μικρό προβάδισμα (47-49).

Η τρίτη περίοδος ξεκίνησε ιδανικά για τον Ολυμπιακό, με καλές άμυνες και συνεχόμενα τρίποντα του Γουόκαπ για το 53-49, ενώ ο Γουόκαπ έβγαλε και κλέψιμο, το οποίο οδήγησε σε εύστοχο τρίποντο του Παπανικολάου στον αιφνιδιασμό, για το 9-0 σερί και το 56-49! Ο εξαιρετικός Γουόκαπ έβαλε τον Ολυμπιακό και στο +10 (59-49) με καλάθι-φάουλ, ο Ρίβερς έδωσε ανάσα στη Βαλένθια με τρίποντό του, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» ξέφυγαν ξανά στο +10 (67-57), με τον Βεζένκοφ να φτάνει τους 18 προσωπικούς πόντους! Ο Φουρνιέ με σερί πόντους του έκανε το 71-59, ο Πουέρτο με τρίποντο μείωσε σε 73-63, ο Νιλικίνα απάντησε για το 76-65, ενώ το δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με τον Ολυμπιακό να έχει τρέξει επί μέρους σκορ 29-18 και να έχει το προβάδισμα με 76-67.

Το τέταρτο και καθοριστικότερο δεκάλεπτο ξεκίνησε με τη Βαλένθια να πλησιάζει στο 78-73 με συνεχόμενα τρίποντα από Κοστέλο και Τόμπσον, ενώ ο Βεζένκοφ έφτασε τους 20, διαμορφώνοντας το 80-73. Ο Ντόρσει με floater διατήρησε τον Ολυμπιακό στο +7, όμως οι φιλοξενούμενοι απάντησαν με σερί 11-0 από τρίποντα Κοστέλο, Τόμπσον και ένα φάουλ που έκανε ο Νιλικίνα στον Μοντέρο για τρεις βολές, περνώντας μπροστά με 82-83. Το σερί συνεχίστηκε μέχρι το 82-90 και πλέον οι Ισπανοί είχαν τον τρόπο να διαχειριστού την κατάσταση και να νικήσουν με το τελικό 92-99.

Τα δεκάλεπτα: 27-25, 47-49, 76-67, 92-99



