Euroleague: Η Πόλη του ανήκει - Ο Παναθηναϊκός νίκησε 77-81 τη Φενέρ

Τεράστιο «διπλό» για τον Παναθηναϊκό AKTOR! Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν έκανε ψυχωμένη εμφάνιση και νίκησε 81-77 τη Φενέρμπαχτσε στο «Ulker Sports Hall» για τη 16η αγωνιστική της Euroleague, επιστρέφοντας με εμφατικό τρόπο στα θετικά αποτελέσματα μετά τις δύο συνεχόμενες ήττες!

Παίζοντας εξαιρετική άμυνα σε όλη τη διάρκεια του ματς και δείχνοντας χαρακτήρα όταν οι γηπεδούχοι πήραν τον έλεγχο του αγώνα στο τρίτο δεκάλεπτο, ο «επτάστερος» κατόρθωσε να φύγει νικητής από την έδρα της πιο φορμαρισμένης ομάδας της διοργάνωσης, η οποία μετρούσε έξι συνεχόμενες νίκες, ανεβαίνοντας στο 10-6.

Κορυφαίος του αγώνα ήταν ο Κέντρικ Ναν, ο οποίος μάλιστα ήταν αμφίβολος, έχοντας χτυπήσει στον αστράγαλο στην τελευταία προπόνηση. Αυτό δεν τον σταμάτησε καθόλου, καθώς μέτρησε 25 πόντους, 4 ασίστ και 4 κλεψίματα, δίνοντας λύσεις και στις δύο πλευρές του παρκέ. Από κοντά και ο Κώστας Σλούκας, που είχε 7 πόντους, 7 ασίστ και μεγάλα σουτ στο τέταρτο δεκάλεπτο. 11 πόντους μέτρησε ο Τζέντι Όσμαν που έδειξε πόσο έλειψε, ενώ καθοριστικός ήταν ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ με 9 πόντους, όλους στην τέταρτη περίοδο.

Από τη Φενέρμπαχτσε, που έπεσε στο 9-6 (έχει ματς λιγότερο), 22 πόντους είχε ο Τέιλεν Χόρτον-Τάκερ, 15 ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς και 11 πόντους, 5 ριμπάουντ και 7 ασίστ ο Γουέιντ Μπόλντγουιν.

Το ματς

Το πρώτο καλάθι του ματς ήρθε με λέι απ του Σορτς (0-2), με τη Φενέρ να βρίσκει τους πρώτους της πόντους χάρη σε καλάθι του Μπιρτς από επιθετικό ριμπάουντ για το 2-2. Ο Χόρτον-Τάκερ έκανε ωραία κίνηση και κάρφωσε (4-2), με τον Γκραντ να απαντάει με τρίποντο για το 4-5 μετά από φοβερή τάπα του Φαρίντ. Μπόλντγουιν και Φαρίντ αντάλλαξαν καλάθια (6-7), με τον Μπέικοτ να ευστοχεί στο πρώτο τρίποντο των γηπεδούχων για το 9-7. Ο Γιούρτσεβεν πέτυχε γκολ φάουλ (9-10), με τον Όσμαν να σκοράρει στον αιφνιδιασμό μετά από κλέψιμο του Γκραντ για το 9-12. Ο Κόλσον ισοφάρισε με τρίποντο (12-12), όμως ο Ναν του απάντησε με ένα σουτ από το logo για το 12-15. Ο Μπόλντγουιν «χόρεψε» τον Γιούρτσεβεν (14-15), πριν ο Ναν βάλει δύο βολές για το 14-17. Η πρώτη περίοδος έληξε 16-17 με καλάθι του Χόρτον-Τάκερ λίγο πριν τη λήξη.

Το δεύτερο δεκάλεπτο ξεκίνησε με ένα γρήγορο σερί του Παναθηναϊκού, με τους Ναν και Γιούρτσεβεν να διαμορφώνουν το 16-21. Ο Μπιμπέροβιτς έδωσε λύση με σουτ μέσης απόστασης (18-21), όμως ο Ναν απάντησε αμέσως με νέο τρίποντο για το 18-24. Ο Χολ ευστόχησε και αυτός από μακριά (21-24), με τον Τάκερ να καρφώνει στο τρανζίσιον για το 23-24. Ο Όσμαν έβαλε 4 συνεχόμενους πόντους (23-28), με τον Μπιμπέροβιτς να μειώνει με ωραία κίνηση και λέι απ για το 25-28. Ο Τούρκος φόργουορντ του Παναθηναϊκού πήρε έξυπνα τρεις βολές και τις έβαλε (25-31), με τους Μπόλντγουιν και Φαρίντ να ανταλλάζουν καλάθια για το 27-33. Μετά από μία φοβερή φάση σε άμυνα και επίθεση, ο Ναν έφερε τη διαφορά στο +10 (27-37), όμως η Φενέρ έτρεξε ένα γρήγορο σερί με Χολ και Κόλσον για το 31-37. Ο Όσμαν έκλεψε και κάρφωσε στο τρανζίσον, όμως ο Κόλσον απάντησε με γκολ φάουλ για το 34-39. Η αύξηση της πίεσης από τους γηπεδούχους μπλόκαρε την επίθεση του Παναθηναϊκού, με τον Χολ να φέρνει τη διαφορά σε απόσταση βολής (36-39). Ο Ναν έδωσε λύση με ταμπλό (36-41), με το ημίχρονο να ολοκληρώνεται στο 37-41.

Το δεύτερο ημίχρονο άρχισε με δύο βολές του Χόρτον-Τάκερ (39-41), πριν ο Χολ πάει στη γραμμή και φέρει το ματς στον πόντο (40-41). Ο Μέλι ευστόχησε σε σουτ τριών πόντων και έδωσε προβάδισμα στη Φενέρ (43-41), με τον Χόρτον-Τάκερ να βάζει δύο βολές για το 45-41. Ο Μέλι έβαλε νέο μακρινό σουτ (48-41), με τον Γιούρτσεβεν να δίνει λύση στον Παναθηναϊκό μετά από πολλή ώρα για το 48-43. Μπόλντγουιν και Μήτογλου αντάλλαξαν καλάθια, με τον Μπιμπέροβιτς να βάζει τρίποντο για το 53-45. Ο Γκραντ ισοφάρισε με μεγάλο σουτ (55-50), πριν ο Μπόλντγουιν πάει στη γραμμή και γράψει το 57-50 του τρίτου δεκαλέπτου.

Στην τέταρτη περίδοο, Χουάντσο και Μπιμπέροβιτς αντάλλαξαν δύσκολα τρίποντα για το 60-53. Ο Χουάντσο έφερε τη διαφορά στο καλάθι (60-57), πριν ισοφαρίσει μετά από παλικαρίσιο ριμπάουντ σε 60-60. Ο Ισπανός συνέχισε το εντυπωσιακό του κρεσέντο με δύο εύστοχες βολές (60-62), με τον Ναν να απαντάει σε καλάθι του Χόρτον-Τάκερ και τον Σλούκα να σκοράρει για το 62-66. Ο Σλούκας ευστόχησε σε τεράστιο τρίποντο (64-69), με τον Χόρτον-Τάκερ να δίνει μία ακόμη λύση για το 66-69. Ο ίδιος μείωσε στο καλάθι (68-69), όμως ο Ναν έβαλε δύσκολο λέι απ και στη συνέχεια έδωσε ασίστ για το γκολ-φάουλ του Μήτογλου, γράφοντας το 68-74. Ο Ναν έκλεψε και σκόραρε (68-76), με τον Μπιμπέροβιτς να ευστοχεί σε πολύ δύσκολο τρίποντο για το 71-76. Ο Χόρτον-Τάκερ πήρε βολές και τις έβαλε (73-76), με τον Κόλσον να κάνει το ίδιο για το 75-76. Ο Μπόλντγουιν έκανε εσκεμμένο φάουλ στον Ναν και χρεώθηκε αντιαθλητικό, με τον Αμερικανό να βάζει τις βολές για το 75-78. Μετά το φάουλ, ο MVP της Euroleague ευστόχησε σε άλλες δύο για το 75-80, όμως ο Γκραντ έκανε αντιαθλητικό στον Χόρτον-Τάκερ, που έβαλε δύο βολές για το 77-80. Ο Μπιμπέροβιτς έκανε κακή επιλογή και αστόχησε, με τον Σορτς να βάζει τη βολή για το 77-81.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.