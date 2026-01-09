Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται πλέον ο Μάρτιν Χόνγκλα, με τη μετακίνησή του στον Άρη να μπαίνει στην τελική ευθεία.



Ο Καμερουνέζος μέσος αφίχθη στην πόλη το βράδυ της Παρασκευής, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι τελευταίες διαδικαστικές λεπτομέρειες της συμφωνίας.

Το πλάνο των «κιτρινόμαυρων» προβλέπει ότι ο ποδοσφαιριστής θα υποβληθεί αύριο (10/01) στις καθιερωμένες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις. Εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, θα ακολουθήσει και η επίσημη επικύρωση της μεταγραφής με τις υπογραφές των συμβολαίων.



Υπενθυμίζεται ότι Άρης και Γρανάδα έχουν ήδη καταλήξει σε συμφωνία για τον δανεισμό του Χόνγκλα, η οποία συνοδεύεται από οψιόν αγοράς ύψους 1,3 εκατομμυρίων ευρώ για το προσεχές καλοκαίρι.

