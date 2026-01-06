Λογαριασμός
Παναθηναϊκός: Πόσες νίκες χρειάζεται για να μπει στην τετράδα της EuroLeague 2026

Ο Παναθηναϊκός χρειάζεται περίπου 12 ακόμα νίκες για να εξασφαλίσει θέση στην τετράδα της EuroLeague και πλεονέκτημα έδρας  

Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε τον πρώτο γύρο της EuroLeague με ρεκόρ 12-7 μετά από 19 αγωνιστικές, δείχνοντας δυναμική στην κούρσα για την τετράδα. Το υπολογιστικό μοντέλο της πλατφόρμας Figurei8ht εκτιμά πως για να εξασφαλίσει θέση στο Top 4, η ομάδα χρειάζεται συνολικά 24 νίκες, δηλαδή ακόμα 12 για το «τριφύλλι».

Αυτός ο αριθμός δεν είναι τυχαίος, καθώς καθορίζει το πλεονέκτημα έδρας στους κρίσιμους αγώνες των playoffs. Το ίδιο μοντέλο δείχνει πως για να μπει απλώς στην εξάδα χρειάζονται 23 νίκες, γεγονός που αναδεικνύει τη μικρή διαφορά ανάμεσα στο ασφαλές playoffs και την τετράδα.

Διαβάστε περισσότερα στο Paopantou.

TAGS: Παναθηναϊκός μπάσκετ Euroleague
