Χιμένεθ: «Με αυτοπεποίθηση και συγκέντρωση μπορούμε να νικήσουμε την ΑΕΚ»

Για το επερχόμενο ντέρμπι με την ΑΕΚ τοποθετήθηκε ο Μανόλο Χιμένεθ μιλώντας στη NOVA, αναφερόμενος τόσο στη νοοτροπία του Άρη μετά το μικρό σερί νικών, όσο και στις απαιτήσεις της αναμέτρησης απέναντι στην πρωτοπόρο της Stoiximan Super League.



Ο Ισπανός τεχνικός τόνισε πως οι δύο συνεχόμενες νίκες σε πρωτάθλημα και Κύπελλο δεν αποτελούν κάτι ξεχωριστό, αλλά μέρος της καθημερινής υποχρέωσης της ομάδας. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, ο Άρης οφείλει να διεκδικεί τη νίκη σε κάθε παιχνίδι, έχοντας επίγνωση τόσο των δυσκολιών όσο και της δυναμικής του.

Αναφερόμενος στην ΑΕΚ, στάθηκε στο υψηλό μπάτζετ και τη σταθερότητά της, υπογραμμίζοντας ωστόσο πως ο Άρης πρέπει να την αντιμετωπίσει με αυτοπεποίθηση και απόλυτη συγκέντρωση, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο αμυντικό κομμάτι.



Aναλυτικά όσα είπε:



«Είναι υποχρέωσή μας να προσπαθούμε να νικάμε σε κάθε παιχνίδι! Γίνονται πολύ πιο εύκολα τα πράγματα, όταν νικάμε. Δεν το βλέπουμε ως κάτι ιδιαίτερο αυτό το μικρό σερί, αλλά ως υποχρέωσή μας να παίρνουμε νίκες. Γνωρίζουμε τις δυσκολίες που έχουμε να αντιμετωπίσουμε με τους επόμενους αντιπάλους μας. Έχουμε επίγνωση, όμως, ότι είμαστε μια δυνατή ομάδα, που μπορεί να νικήσει οποιονδήποτε αντίπαλο».



Για το πώς πρέπει να αντιμετωπίσει την ΑΕΚ ο Άρης: «Η ΑΕΚ λόγω μπάτζετ είναι υποχρεωμένη να διεκδικεί την πρώτη θέση και να κάνει πρωταθλητισμό. Η δική μας υποχρέωση είναι σε κάθε παιχνίδι να παλεύουμε για τους τρεις βαθμούς και να προσπαθήσουμε να φτάσουμε όσο το δυνατόν ψηλότερα στο βαθμολογικό πίνακα. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε την ΑΕΚ με την αυτοπεποίθηση ότι αν δώσουμε το 100% κι είμαστε πλήρως συγκεντρωμένοι, μπορούμε να νικήσουμε! Φυσικά, πρέπει να είμαστε προσηλωμένοι στην άμυνά μας σε αυτό το παιχνίδι».

Για το γεγονός πως η ΑΕΚ έχει μία από τις καλύτερες άμυνες του πρωταθλήματος και ο Άρης μία από τις χειρότερες επιθέσεις: «Πράγματι, τα στατιστικά λένε αυτά. Παίζει μεγάλο ρόλο ο προϋπολογισμός της κάθε ομάδας και οι παίκτες που διαθέτει. Εμείς, όμως, είμαστε η ομάδα που έχουμε μεγαλύτερη όρεξη να αποδείξουμε πράγματα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Από την άλλη μεριά, όμως, δεν έχουμε χάσει κάποιο ντέρμπι στην έδρα μας. Γι’ αυτό πρέπει να ψάχνουμε τα θετικά διδάγματα κι όχι μόνο τα αρνητικά».



Για τις επιστροφές παικτών από τραυματισμούς: «Όταν τρεις μήνες αγωνίζεσαι σχεδόν με μισή ομάδα κι έχεις παίκτες που βρίσκονται εκτός για διάφορους λόγους, η επάνοδος αυτών των παικτών είναι σα να κάνεις καινούργιες μεταγραφές. Ότι επανέρχονται, σημαίνει ότι προπονούνται, όμως, πρέπει εμείς να τους φέρουμε στο 100%».



Για το γεγονός πως οι παίκτες τον αγκάλιασαν μετά το γκολ του Μορόν κόντρα στον Παναιτωλικό: «Αυτός ο πανηγυρισμός δείχνει ότι αυτή τη στιγμή στα αποδυτήρια είμαστε μια οικογένεια. Πιστεύω ότι δεν υπάρχουν καλύτερα αποδυτήρια στην Ελλάδα από τα δικά μας!».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.