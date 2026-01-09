Ο δημοσιογράφος, Ναουέλ Φερέιρα, μέσω των social media αναφέρει πως ο πρόεδρος της Γοδόι, Μανσούρ, παίρνει σκληρή απόφαση για να πιέσει τον Σαντίνο Αντίνο να μετακομίσει στη Ρίβερ Πλέιτ και να μην πάρει τελικά μεταγραφή στον Παναθηναϊκό.



Ο ποδοσφαιριστής έχει ξεκαθαρίσει πως θέλει να συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα, ωστόσο, η ομάδα του, κάνει έκκληση στους «mllionarios» ώστε να παραμείνουν ενεργοί στην υπόθεση και να βρεθεί λύση για να πάει ο Σαντίνο Αντίνο στο «Monumental».



Η Ρίβερ τις τελευταίες ώρες φερόταν ν’ αποδέχεται την «ήττα» της στο θέμα του εξτρέμ για τον οποίο ο Παναθηναϊκός δίνει τεράστια μάχη εδώ και μέρες, αλλά από πλευράς Γοδόι, σύμφωνα πάντα με τα ρεπορτάζ από την Αργεντινή, το παιχνίδι χοντραίνει…



‼️📞 | GODOY CRUZ PIDE QUE RIVER NO SE BAJE POR SANTINO ANDINO 🤔



⏩️ En las últimas horas hubo un LLAMADO de Godoy Cruz a River Plate para que continúe la negociación por el delantero.



❇️ El futbolista entrenará APARTADO hasta definir si acepta la oferta del Millonario.



⛔️… pic.twitter.com/ZXLV8dTWJY January 9, 2026

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.