Χοντραίνει το παιχνίδι η Γοδόι: «Θα προπονείται μόνος ο Αντίνο μέχρι να πάει στη Ρίβερ»

Η Γοδόι Κρους φέρεται να σκληραίνει φοβερά τη στάση της στο θέμα του Αντίνο και τον περιορίζει σε ατομικές προπονήσεις μέχρι να δεχθεί να μετακινηθεί στη Ρίβερ

Αντίνο

Ο δημοσιογράφος, Ναουέλ Φερέιρα, μέσω των social media αναφέρει πως ο πρόεδρος της Γοδόι, Μανσούρ, παίρνει σκληρή απόφαση για να πιέσει τον Σαντίνο Αντίνο να μετακομίσει στη Ρίβερ Πλέιτ και να μην πάρει τελικά μεταγραφή στον Παναθηναϊκό.

Ο ποδοσφαιριστής έχει ξεκαθαρίσει πως θέλει να συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα, ωστόσο, η ομάδα του, κάνει έκκληση στους «mllionarios» ώστε να παραμείνουν ενεργοί στην υπόθεση και να βρεθεί λύση για να πάει ο Σαντίνο Αντίνο στο «Monumental».

Η Ρίβερ τις τελευταίες ώρες φερόταν ν’ αποδέχεται την «ήττα» της στο θέμα του εξτρέμ για τον οποίο ο Παναθηναϊκός δίνει τεράστια μάχη εδώ και μέρες, αλλά από πλευράς Γοδόι, σύμφωνα πάντα με τα ρεπορτάζ από την Αργεντινή, το παιχνίδι χοντραίνει…
 

Πηγή: skai.gr

Παναθηναϊκός
