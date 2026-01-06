Euroleague (20η αγωνιστική): Φενέρμπαχτσε-Ολυμπιακός 88-80

Παρά τις απουσίες του, ο Ολυμπιακός άγγιξε ένα τεράστιο «διπλό» στην Πόλη, αλλά ηττήθηκε στις λεπτομέρειες, χάνοντας την ευκαιρία να πατήσει και πάλι στην εξάδα της Euroleague, έχοντας μάλιστα ένα ματς λιγότερο.

Οι «ερυθρόλευκοι» ηττήθηκαν 88-80 από τη Φενερμπαχτσέ, για την 20η αγωνιστική, βλέποντας το ρεκόρ τους να υποχωρεί σε 11-8.

Στον αντίποδα, η πρωταθλήτρια Ευρώπης πανηγύρισε την τέταρτη διαδοχική νίκη της και 13η στο σύνολο, συνεχίζοντας την... καταδίωξη της κορυφής, χρωστώντας την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ.

Τα δεκάλεπτα: 18-22, 36-40, 62-62, 88-80

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

