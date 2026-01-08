Ο ΠΑΟΚ στην Euroleague; Το ενδεχόμενο αυτό φαίνεται να είναι υπαρκτό σε μια κίνηση που κάνουν ομάδες που συμμετέχουν ήδη στη διοργάνωση αλλά διεκδικούν περισσότερα.



Για να γίνουμε περισσότερο κατανοητοί ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Η ιστοσελίδα Basketnews.com αναφέρει ότι ομάδες που αγωνίζονται στην Euroleague αλλά δεν είναι μέτοχοι στη λίγκα. Οι ομάδες αυτές έχουν ξεκινήσει μια διαδικασία για μια κοινή «κίνηση» προς τις μετόχους της Λίγκας ζητώντας να έχουν και αυτές λόγο στις αποφάσεις της λίγκας και επίσης και περισσότερα έσοδα.

Οι ομάδες που βρίσκονται πίσω από αυτή την κίνηση είναι οι Ντουμπάι, Χάποελ, Βαλένθια, Μονακό, Παρτίζαν, Ερυθρός Αστέρας και Βίρτους Μπολόνια.



Στην κίνηση που κάνουν αυτές οι ομάδες, υπάρχουν και άλλες εκτός Euroleague που έχουν επικοινωνία με στόχο να γίνει αύξηση του αριθμού των ομάδων, στις 24 και μάλιστα από τη σεζόν που θα ξεκινήσει.



Σε αυτό το γκρουπ των ομάδων υπάρχει και το όνομα του ΠΑΟΚ. Ο Δικέφαλος του Βορρά, μαζί με τις Νάπολι, Μπεσίκτας και Χάποελ Ιερουσαλήμ είναι οι ομάδες που φέρονται να έχουν ήδη συζητήσεις με το γκρουπ των ομάδων της Λίγκας διεκδικώντας μια είσοδο στην κορυφαία διοργάνωση μπάσκετ.

