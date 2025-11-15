Σοβαρά μπλεξίματα με τη δικαιοσύνη έχει ο Πάτρικ Μπέβερλι, ο οποίος το βράδυ της Παρασκευής (15/11) συνελήφθη από τις αστυνομικές Αρχές του Τέξας.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ο 37χρονος Αμερικανός γκαρντ συνελήφθη στην κομητεία Φορτ Μπεντ στο Ρίτσμοντ του Τέξας με την κατηγορία επίθεσης σε μέλος της οικογένειάς του.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, ο άλλοτε ΝΒΑερ και μέχρι πρότινος παίκτης της Χάποελ Τελ Αβίβ, επιτέθηκε σε άτομο του περιβάλλοντός του, με την εν λόγω ενέργειά του να καταγράφεται από τις Αρχές ως κακούργημα τρίτου βαθμού.

Ωστόσο, δεν θα παραμείνει για πολύ στη φυλακή, καθώς, ορίστηκε εγγύηση ύψους 40 χιλιάδων δολαρίων, την οποία και πλήρωσε, με αποτέλεσμα να αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, μέχρι να προχωρήσει η υπόθεση στις δικαστικές αίθουσες.

BREAKING: Former NBA guard Patrick Beverley has been arrested in Texas for felony assault.



According to jail records, the charge against Beverley is Assault on a Family Member/Household Member Impeding Breath or Circulation. It’s listed as a third-degree felony.



His bail was… pic.twitter.com/w4DH5rGfqq — Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) November 14, 2025

