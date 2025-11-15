Ελλάδα-Σκωτία: Αγώνας κύρους στο Φάληρο για τη «γαλανόλευκη» που ψάχνει αντίδραση

Η Ελλάδα υποδέχεται τη Σκωτία στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την 5η αγωνιστική του Γ' ομίλου (21:45) σε μια αναμέτρηση όπου, παρότι δεν υπάρχει πλέον o στόχος της πρόκρισης, αφού οι ελπίδες έχουν εκλείψει και μαθηματικά, το διακύβευμα παραμένει σημαντικό. Γόητρο, αντίδραση και -κυρίως- πολύτιμοι βαθμοί στο FIFA ranking που επηρεάζουν τις επόμενες κληρώσεις.

Η «γαλανόλευκη» έρχεται από ένα δύσκολο φθινόπωρο. Οι ήττες από Σκωτία και Δανία, αμφότερες με σκορ 3-1 «τελείωσαν» το όνειρο του Μουντιάλ, αλλά κυρίως ανέδειξαν τα προβλήματα της Εθνικής. Τα «νεκρά» διαστήματα και oι στημένες φάσεις κόστισαν σε δύο αγώνες που θα μπορούσαν να είχαν εξελιχθεί διαφορετικά. Στη Γλασκώβη προηγηθήκαμε με τον Τσιμίκα πριν δεχτούμε ταχεία ανατροπή, ενώ στην Κοπεγχάγη το αρχικό μας πάθος χάθηκε σε ένα καταστροφικό δεκάλεπτο πριν το ημίχρονο. Η Ελλάδα έδειξε ξανά ότι έχει ταλέντο, αλλά όχι ακόμη διάρκεια.

Κι όμως, παρά την απογοήτευση, η εικόνα δεν είναι καθόλου μηδενιστική. Η Εθνική διαθέτει νεανικό κορμό παικτών που δεν έχουν αγγίξει καλά-καλά το ταβάνι τους. Το μάθημα ήταν σκληρό και πρέπει να αποτελέσει κίνητρο για τη νέα πρόκληση, η οποία είναι το Euro 2028, όπως τόνισε και ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος στη συνέντευξη Τύπου.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έκανε μερικές φρέσκες επιλογές, καλώντας για πρώτη φορά τους Κωστούλα, Τριάντη και Τεττέη. Ο Μπακασέτας επέστρεψε, ο Ζαφείρης λείπει λόγω τιμωρίας, με τον Μουζακίτη και τον Μάνταλο να διεκδικούν θέση δίπλα στον Κουρμπέλη.

Αναλυτικά η αποστολή της Εθνικής:



Οδυσσέας Βλαχοδήμος, Χρήστος Μανδάς, Κωνσταντίνος Τζολάκης, Γιάννης Μιχαηλίδης, Παντελής Χατζηδιάκος, Παναγιώτης Ρέτσος, Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, Λάζαρος Ρότα, Γιώργος Βαγιαννίδης, Δημήτρης Γιαννούλης, Κώστας Τσιμίκας, Μανώλης Σιώπης, Χρήστος Ζαφείρης, Πέτρος Μάνταλος, Δημήτρης Κουρμπέλης, Χρήστος Μουζακίτης, Κωνσταντίνος Καρέτσας, Χρήστος Τζόλης, Γιώργος Μασούρας, Τάσος Μπακασέτας, Ανδρέας Τεττέη, Βαγγέλης Παυλίδης, Χαράλαμπος Κωστούλας και Νεκτάριος Τριάντης.

Απέναντι, η Σκωτία έρχεται με αέρα αυτοπεποίθησης. Έχει εξασφαλίσει τουλάχιστον τη δεύτερη θέση του ομίλου που οδηγεί στα playoffs και κυνηγά την κορυφή, ενώ φέτος έδειξε πιο ώριμη από ποτέ.



Με συμμετοχές στα δύο τελευταία Euro και σημαντικά βήματα προόδου, η ομάδα του Στιβ Κλαρκ ξέρει ότι με θετικό αποτέλεσμα στην Αθήνα θα παίξει «τελικό» πρωτιάς εντός έδρας κόντρα στη Δανία.



Πιθανές ενδεκάδες:



Ελλάδα (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Βλαχοδήμος, Ρότα, Χατζηδιάκος, Κουλιεράκης, Τσιμίκας, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Καρέτσας, Μπακασέτας, Τζόλης, Παυλίδης.



Σκωτία (Στιβ Κλαρκ): Γκόρντον, Ράλστον, Σούταρ, Χάνλεϊ, Ρόμπερτσον, ΜακΓκίν, Φέργκιουσον, Ντόακ, ΜακΤόμινεϊ, Κρίστι, Άνταμς.

