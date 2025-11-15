Ένα μοναδικό και συνάμα ιστορικό επίτευγμα πέτυχε ο Χρήστος Μουζακίτης!

Ο ταλαντούχος Έλληνας μέσος κατέκτησε το βραβείο του Golden Boy Web, όντας ο ποδοσφαιριστής με τις περισσότερες ψήφους!

Συγχαρητήρια Χρήστο για την κατάκτηση του Golden Boy Web 2025! Είμαστε πολύ υπερήφανοι για σένα!🏆



Congratulations Christos on winning the 2025 Golden Boy Web award! We are very proud of you! 🏆



Congratulazioni Christos per la vittoria del Golden Boy Web 2025! Siamo molto… pic.twitter.com/f3OkxMRJ3H — Olympiacos FC (@olympiacosfc) November 15, 2025

Ο Μουζακίτης ήταν… πρώτος και καλύτερος, αφήνοντας πίσω του τεράστια ονόματα και άλλα σπουδαία ταλέντα όπως ο Κενάν Γιλντίζ της Γιουβέντους και ο Αρντά Γκιουλέρ της Ρεάλ Μαδρίτης.

Μάλιστα, πήρε την εν λόγω τιμητική διάκριση αφού τερμάτισε στην κορυφή της σχετικής ψηφοφορίας ανάμεσα σε 100 άλλους ποδοσφαιριστές. Μεταξύ αυτών και άλλα δύο μεγάλα ταλέντα του ελληνικού ποδοσφαίρου, ο Μπάμπης Κωστούλας και ο Κωνσταντίνος Καρέτσας.

Ένα βραβείο που τα προηγούμενα χρόνια είχαν κατακτήσει άλλοι σπουδαίοι ποδοσφαιριστές όπως ο Τζουντ Μπέλιγκχαμ, ο Καρίμ Αντεγέμι και ο Άνσου Φάτι!

Αναλυτικά όσα αναφέρει ο Ολυμπιακός:

Ο Χρήστος Μουζακίτης είναι ο μεγάλος νικητής στη διεθνή ψηφοφορία της ιταλικής εφημερίδας Tuttosport για την ανάδειξη του European Golden Boy Web 2025!

Σε ηλικία 18 ετών και 10 μηνών, ο χαφ του Ολυμπιακού κατακτά το βραβείο, καθώς ήταν πρώτος στις προτιμήσεις του κόσμου για τον καλύτερο, πιο ταλαντούχο και πιο αγαπητό ποδοσφαιριστή κάτω των 21 ετών που αγωνίζεται σε ευρωπαϊκή ομάδα!

Ένας διαγωνισμός που διήρκησε πέντε μήνες, διάστημα κατά το οποίο περισσότεροι από ένα εκατ. φίλαθλοι ψήφισαν και έφεραν τον ποδοσφαιριστή του Θρύλου στην κορυφή της Ευρώπης, μπροστά από σπουδαία ονόματα του ποδοσφαίρου. Σε κάθε έναν από τους τέσσερις γύρους της ψηφοφορίας, ο διεθνής μέσος ήταν πρώτος και… δεν κοίταξε ποτέ πίσω.

Ένα παιδί από τα «σπλάχνα» του Ολυμπιακού στον ευρωπαϊκό… θρόνο, διαδεχόμενο τον περσινό νικητή Kenan Y?ld?z της Juventus! Ο Μουζακίτης προσθέτει το όνομά του στη λίστα όπου υπάρχουν ήδη τα oνόματα άλλων σπουδαίων παικτών, των προηγούμενων νικητών: Jude Bellingham (2023), Nicola Zalewski (2022), Karim Adeyemi (2021), Ansu Fati (2020), Matteo Guendouzi (2019) και Justin Kluivert (2018).

Πρωταθλητής Ευρώπης με τους Νέους του Ολυμπιακού το 2023-2024, νταμπλούχος με την πρώτη ομάδα και κορυφαίος νέος ποδοσφαιριστής στη σεζόν – ορόσημο 2024-2025. Και τώρα ευρωπαϊκή κορυφή για το νέο «Golden Boy Web»!

Χρήστο, συγχαρητήρια! Η «ερυθρόλευκη» οικογένεια είναι υπερήφανη.

