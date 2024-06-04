Τις δικές τους δηλώσεις στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου, ενόψει των μεγάλων τελικών της Stoiximan Basket League, έκαναν οι αρχηγοί και οι προπονητές του Παναθηναϊκού ΑΚΤΟR και του Ολυμπιακού.



Για τους πρωταθλητές Ευρώπης, ο τεχνικός του «τριφυλλιού», Εργκίν Αταμάν, ξεκίνησε σε καλό κλίμα δίνοντας αρχικά τα συγχαρητήρια στην ποδοσφαιρική ομάδα του Ολυμπιακού για την κατάκτηση του Conference League.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Στη συνέχεια ο Τούρκος προπονητής αναφέρθηκε στις συγκλονιστικές φετινές αναμετρήσεις των δυο «αιωνίων» και ευχήθηκε όλοι να μιλούν για την να μιλούν για το άθλημα.Τέλος ο Εργκίν Αταμάν, στάθηκε και στη διαχείριση που απαιτείται σε ματς τέτοιων συνθηκών, υπογραμμίζοντας ότι ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας, έχει«Να δώσω συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την πορεία του στην Ευρώπη και τα συγχαρητήρια σε όλους τους φιλάθλους του Ολυμπιακού για την κατάκτηση του Conference League. Για τα μεταξύ μας παιχνίδια, έχουμε παίξει 7 φορές μεταξύ μας έχουμε χάσει τα 4 αλλά έχουμε κερδίσει τα 3. Κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό. Σίγουρα οι ψηλοί παίζουν ρόλο, οι γκαρντ παίζουν ρόλο ειδικά στο σύστημα το δικό μου. Θα είναι ένας πολύ σκληρός τελικός. Θα είναι ντέρμπι όλα τα παιχνίδια. Ελπίζω όλοι μετά να μιλάνε για το μπάσκετ. Το πιο σημαντικό από όλα είναι το πως θα διαχειριστούν τα παιχνίδια οι παίκτες».«Φυσικά δεν θα είναι εύκολο να έχουμε τις 2 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης να παίζουν συνεχόμενα παιχνίδια. Είχα την εμπειρία στην Τουρκία. Ως προπονητής πρέπει να το διαχειριστώ σωστά. Ο Μπαρτζώκας έχει μεγαλύτερο rotation, ο Σλούκας έχει παίξει κατά μέσο όρο 34' οπότε θα πρέπει να κάνω προσαρμογές».

