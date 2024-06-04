Ο Γιώργος Μπαρτζώκας συνεχάρη τον Παναθηναϊκό AKTOR και τον Εργκίν Αταμάν για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας στη συνέντευξη Τύπου ενόψει των τελικών της Stoiximan Basket League.



Παράλληλα, ο τεχνικός του Ολυμπιακού τόνισε πως ο τραυματισμός του Φαλ αφαιρεί στους «ερυθρόλευκους» την όποια υπεροπλία είχαν στη θέση των ψηλών, ενώ ανέφερε πως η ομάδα του πρέπει να εκμεταλλευτεί τις αδυναμίες του αντιπάλου.

«Συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό και τον Εργκίν για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Έχουμε παίξει 7 φορές φέτος, μπορεί να πάμε σε 10 ή 11 ή 12 παιχνίδια συνολικά. Κρύβονται διαφορετικές ιστορίες πίσω από κάθε παιχνίδι. Το ομαδικό παιχνίδι παίζει πάντα ρόλο.Η ομάδα πρέπει να χτυπήσει τα αδύνατα σημεία του αντιπάλου. Δεν πιστεύω πως παίζουν μόνο οι ψηλοί, κάποιος πρέπει να πασάρει σε αυτούς, κάποιος πρέπει να τους κατευθύνει. Δυστυχώς χάσαμε τον Φαλ, χάσαμε και την όποια υπεροπλία μπορεί να είχαμε στη συγκεκριμένη θέση και πρέπει να καλύψουμε το κενό.Οι παίκτες ξέρουν την τακτική του αντιπάλου, ο Εργκίν ξέρει το παιχνίδι μας και εμείς το δικό τους. Πρέπει να έχεις κοντή μνήμη, να είσαι σταθερός πνευματικά. Έχουμε παίξει πάρα πολλά παιχνίδια φέτος. Υπάρχει σωματική και πνευματική κούραση, το κίνητρο είναι μεγάλο για τον τίτλο. Τα παιχνίδια είναι πολύ κοντά, αλλά είναι καλό για την Εθνική ομάδα, αλλά και για μας γιατί δεν μπορούμε να παίζουμε τόσους μήνες μπάσκετ», ήταν τα λόγια του.«Η μεταγραφολογία παίζει ρόλο στη συνοχή της ομάδας. Πολλά χρόνια το Final Four είναι το μεγάλο παζάρι του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Όλοι έχουμε αρχίσει και σκεφτόμαστε πως θα κάνουμε καλύτερη την ομάδα τη νέα χρονιά. Ίσως και από τα Χριστούγεννα μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.