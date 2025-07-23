Ελλάδα-Ουγγαρία: Οι κοριτσάρες της Εθνικής διεκδικούν την κορυφή του κόσμου

Έτοιμη να γράψει ιστορία με «χρυσά» γράμματα και να μπει στο Πάνθεον του παγκόσμιου πόλο είναι η Εθνική Γυναικών!

Η «γαλανόλευκη» βρίσκεται μπροστά στη μεγαλύτερη πρόκληση της σύγχρονης ιστορίας της, καθώς, σήμερα το απόγευμα (23/07, 16:35, ΕΡΤ 1, sport-fm.gr), θα τεθεί αντιμέτωπη με την Ουγγαρία στον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Υγρού Στίβου στη Σιγκαπούρη.

Πριν από δύο 24ωρα, τα κορίτσια του Χάρη Παυλίδη πραγματοποίησαν μία από τις κορυφαίες εμφανίσεις της ιστορίας του ελληνικού πόλο, επικρατώντας με το εντυπωσιακό 14-10 των πανίσχυρων ΗΠΑ, με την Dream Team να χάνει την ευκαιρία να υπερασπιστεί τα «σκήπτρα» της στη διοργάνωση.

Η Ελλάδα έδωσε τεράστια μάχη κόντρα στις ΗΠΑ και χάρη στις εκπληκτικές άμυνές της και τις σπουδαίες επεμβάσεις της Ιωάννας Σταματοπούλου, έφτασε σε μια σπουδαία νίκη. Πρώτη σκόρερ για την Ελλάδα ήταν η Βασιλική Πλευρίτου με τέσσερα τέρματα, με τις Στεφανία Σάντα και Ελένη Ξενάκη να προσθέτουν από τρία η κάθε μία, ενώ, από ένα γκολ είχαν οι Ελευθερία Πλευρίτου, Φωτεινή Τριχά, Μαρία Μυριοκεφαλιτάκη και Μαρία Πάτρα.

Μόνο τυχαία δεν είναι η φετινή πορεία της χώρας μας στο Παγκόσμιο, με τη νεανική και άκρως εντυπωσιακή και γεμάτη ταλέντο και μέλλον Εθνική, να αποδεικνύει πως το ταβάνι της είναι μόνο ο… ουρανός. Πλέον, η Ελλάδα βρίσκεται μπροστά σε μια ιστορική πρόκληση, καθώς, μπορεί να έχει εξασφαλίσει ήδη το δεύτερο μετάλλιό της σε Παγκόσμιο, ωστόσο, θέλει και αυτό να είναι χρώματος χρυσού, όπως εκείνο το αλησμόνητο που κατέκτησε στη Σανγκάη το 2011!

Μοναδικό εμπόδιο στον δρόμο της Εθνικής μας προς την κορυφή του βάθρου, είναι η πανίσχυρη Ουγγαρία. Οι Μαγυάρες έφτασαν μέχρι τον τελικό, ούσα αήττητες σε πέντε παιχνίδια της διοργάνωσης, ενώ, επικράτησαν και της Ελλάδας με το οριακό 10-9 στην πρεμιέρα της φάσης των ομίλων.

Στον ημιτελικό, η Ουγγαρία μετέτρεψε σε παράσταση για έναν ρόλο το ματς με την Ισπανία, καθώς, χάρη στην εξαιρετική της επίθεση, συνέτριψε με σκορ 15-9 τη «φούρια ρόχας». Να σημειωθεί πως οι Μαγυάρες μετρούν έξι μετάλλια σε επίπεδο Παγκοσμίου πρωταθλήματος, τα δύο εκ των οποίων είναι χρυσά, τα τρία εξ αυτών ασημένια και το ένα χάλκινο. Μάλιστα στο τελευταίο τουρνουά, το 2024 στο Κατάρ, είχαν ηττηθεί στον τελικό από τις ΗΠΑ.

Για τη σπουδαία πρόκριση επί των ΗΠΑ, αλλά και τον σημερινό ιστορικό τελικό, μίλησε στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο «αρχιτέκτονας» της ομάδας, Χάρης Παυλίδης, δηλώνοντας μεταξύ άλλων πως:

«Θεωρώ ότι έχουμε έξτρα κίνητρο με Ουγγαρία επειδή είχαμε χάσει. Μας ταιριάζει περισσότερο σε σχέση με την Ισπανία. Μπορούμε να την ματσάρουμε καλύτερα. Μια ομάδα ατσάλι, μια ομάδα γροθιά που θα τα δώσει όλα. Μόνο αυτό μπορώ να υποσχεθώ.

Αυτό που θα πω στις αθλήτριές μου είναι όπως αφού φτάσαμε εδώ είναι αμαρτία να μην το πάρουμε. Ξέρω ότι όλοι μας θέλουμε το ίδιο. Υπάρχουν αστάθμητοι παράγοντες, οι περισσότερες αθλήτριές μας είναι κορίτσια, μικρές σε ηλικία. Θέλω να μπουν χωρίς άγχος να κάνουν το όνειρό μας πραγματικότητα. Κανείς δεν θα τους προσάψει κάτι αν χάσουμε. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.