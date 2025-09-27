Αταμάν για Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Ίσως στο μέλλον παίξει στον Παναθηναϊκό»

Λίγες ημέρες πριν από την πρεμιέρα της Euroleague, ο Εργκίν Αταμάν μίλησε με ενθουσιασμό για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, αποκαλύπτοντας πόσο πολύ θαυμάζει τον Greek Freak.

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού χαρακτήρισε τον Έλληνα σούπερ σταρ ως τον αγαπημένο του παίκτη, υπογραμμίζοντας την πολυδιάστατη ικανότητά του να κυριαρχεί σε κάθε πτυχή του παιχνιδιού. «Όταν τον παρακολουθείς, σκέφτεσαι: πώς σταματάς αυτό το παιχνίδι;», είπε ο Αταμάν σε μέσο της πατρίδας του.

Φυσικά δεν περιορίστηκε εκεί, αφού άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να τον δει κάποια στιγμή να φοράει τα «πράσινα» του Παναθηναϊκού, θυμίζοντας τις δηλώσεις του Αντετοκούνμπο ότι θέλει κάποια μέρα να επιστρέψει στην Ευρώπη: «Ο ίδιος ο Γιάννης έχει πει ότι θέλει να παίξει στην Ευρώπη. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος το γνωρίζει κι αυτό», τόνισε ο Αταμάν, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο και άμεσο κάλεσμα προς τον Έλληνα σούπερ σταρ.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Ο Γιάννης είναι ο αγαπημένος μου, ο πιο ολοκληρωμένος παίκτης στο NBA. Όταν τον παρακολουθείς, σκέφτεσαι: “Πώς θα σταματήσουμε αυτό το παιχνίδι;” Παίζει γκαρντ, μπορεί να τρέξει σε ανοιχτό γήπεδο, να “χτυπήσει” μέσα στο “ζωγραφιστό”. Μπορεί να σκοράρει από οπουδήποτε, παίζει άμυνα.

Είναι ένας παίκτης που θαυμάζω πολύ. Δεν ξέρω αν οι συνθήκες θα μας οδηγήσουν ποτέ μαζί. Ο ίδιος ο Γιάννης έχει δηλώσει: «Θέλω να παίξω στην Ευρώπη μια μέρα». Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος το έχει δει κι αυτός αυτό. Ήθελε να υπογράψει τον Γιόκιτς, αλλά ίσως ο Γιάννης παίξει για τον Παναθηναϊκό στο μέλλον».

