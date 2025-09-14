Λογαριασμός
Μια εικόνα... χίλιες λέξεις: Το ξέσπασμα και τα δάκρυα του Παπανικολάου

Ο Κώστας Παπανικολάου δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυα χαράς μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου από την Εθνική, με τον αρχηγό να δίνει μια πολύ δυνατή συναισθηματική στιγμή

Ο Κώστας Παπανικολάου μετά την υπερπροσπάθεια του ίδιου και των συμπαικτών του και την κατάκτηση της 3ης θέσης στο Eurobasket, ξέσπασε σε κλάματα, εκφράζοντας όλη την ένταση, ιδιαίτερα του σημερινού μικρού τελικού με τη Φινλανδία, ο οποίος εξελίχθηκε σε ένα πραγματικό θρίλερ στα τελευταία λεπτά.

