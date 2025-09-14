Ο Κώστας Παπανικολάου μετά την υπερπροσπάθεια του ίδιου και των συμπαικτών του και την κατάκτηση της 3ης θέσης στο Eurobasket, ξέσπασε σε κλάματα, εκφράζοντας όλη την ένταση, ιδιαίτερα του σημερινού μικρού τελικού με τη Φινλανδία, ο οποίος εξελίχθηκε σε ένα πραγματικό θρίλερ στα τελευταία λεπτά.
A message to all of Hellas 🥹❤️#EuroBasket | #MakeYourMark pic.twitter.com/6IfK7vUB8C— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 14, 2025
Πηγή: sport-fm.gr
- «Γκέλα» με το… καλησπέρα για Ηρακλή, μπλόκο του Ολυμπιακού Β στον Πανιώνιο - Ιστορικός βαθμός για Ελλάς Σύρου!
- Συγκλονιστικό στιγμιότυπο: Παπαλουκάς, Τσαρτσαρής και Διαμαντίδης πανηγυρίζουν με Σπανούλη
- Eurobasket 2025: Η Ελλάδα στο βάθρο με θρίλερ στο τέλος - Νίκησε 92-89 τη Φινλανδία και κατέκτησε την 3η θέση
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.