Ο Κώστας Παπανικολάου μετά την υπερπροσπάθεια του ίδιου και των συμπαικτών του και την κατάκτηση της 3ης θέσης στο Eurobasket, ξέσπασε σε κλάματα, εκφράζοντας όλη την ένταση, ιδιαίτερα του σημερινού μικρού τελικού με τη Φινλανδία, ο οποίος εξελίχθηκε σε ένα πραγματικό θρίλερ στα τελευταία λεπτά.

