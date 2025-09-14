«Γκέλα» με το… καλησπέρα για Ηρακλή, μπλόκο του Ολυμπιακού Β στον Πανιώνιο

Την «πάτησαν» με το... καλημέρα Πανιώνιος και Ηρακλής! Τόσο η ομάδα της Νέας Σμύρνης, όσο και ο «γηραιός» μπήκαν με... χειρόφρενο στη φετινή Super League 2!

Από τη μια ο «ιστορικός» έπεσε στο... μπλόκο του Ολυμπιακού Β στο Ρέντη, με τους «ερυθρόλευκους» να αποσπούν ισοπαλία 1-1! Μεγάλος πρωταγωνιστής του ματς ο Μπότης ο οποίος στο 72' απέκρουσε πέναλτι. Παρόλα αυτά ο Πανιώνιος στο 84' άνοιξε το σκορ με τέρμα του Φαν ντερ Βάτεν. Και ενώ όλα έδειχναν ότι ο Πανιώνιος θα φύγει με το «τρίποντο» ο Γκουτσίδης με κεφαλιά στο 90'+2' ισοφάρισε για τον Ολυμπιακό Β στο τελικό 1-1!

Κακό ξεκίνημα και για τον Ηρακλή! Η ομάδα του Μπάμπη Τεννέ, δέχθηκε την απόλυτη ψυχρολουσία στο 6' από τον Asteras AKTOR B, από τον Σιμόνι, αλλά έβγαλε άμεσα αντίδραση με τον Μάναλη να ανοίγει λογαριασμό στο 45' για το 1-1. Οι φιλοξενούμενοι ωστόσο «πάγωσαν» το Καυταντζόγλειο με τον Φερνάντες στο 74' να κάνει το 1-2. Ωστόσο την... παρτίδα έσωσε ο Εραμούσπε για τον Ηρακλή διαμορφώνοντας στο 90' το τελικό 2-2.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της πρεμιέρας:

Α' όμιλος

Σάββατο 13/9

Καμπανιακός-Καβάλα 1-0

(43' Καθάριος)

Κυριακή 14/9

Ηρακλής-Asteras Β AKTOR 2-2

(45' Μάναλης, 90' Εραμούσπε – 6' Σιμόνι , 74' Φερνάντες)

Αναγέννηση Καρδίτσας-Μακεδονικός 3-0

(43' Ομρανί, 48' Πολέτο, 67' Νοικοκυράκης)

Νέστος Χρυσούπολης-ΠΑΣ Γιάννινα 1-0

(8? Λέλεκας)

Δευτέρα, 15/09

Νίκη Βόλου-ΠΑΟΚ Β (17:00)



Β' όμιλος



Σάββατο 13/9

Καλαμάτα-Μαρκό 2-0

(3' Παυλίδης αυτ, 49' Μπονέτο)

Ηλιούπολη-Παναργειακός 1-1

(39' Μίγια - 24' Φοκάμ)

Αιγάλεω-Athens Kallithea 1-2

(68' Βάρκας - 62' Σαταριανό, 90'+9' Καντίγιο)

Κυριακή 14/9

Ολυμπιακός Β-Πανιώνιος 1-1

(84' Φαν ντερ Βάτεν - 92' Koυτσίδης)

Χανιά-Ελλάς Σύρου 1-1

(6' Ορτιγκόθα – 46' Κόλα)

Η 2η αγωνιστική

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

Καβάλα-Ηρακλής

Νίκη Βόλου-Καμπανιακός

Μακεδονικός-ΠΑΣ Γιάννινα

Asteras Aktor-Νέστος Χρυσούπολης

ΠΑΟΚ Β-Αναγέννηση Καρδίτσας

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

Μαρκό-Ηλιούπολη

Χανιά-Καλαμάτα

Πανιώνιος-Athens Kallithea

Παναργειακός-Αιγάλεω

Ελλάς Σύρου-Ολυμπιακός Β

