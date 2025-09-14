Η Εθνική ομάδα επικράτησε της Φινλανδίας στον μικρό τελικό του Ευρωμπάσκετ και κατέκτησε την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο στη διοργάνωση, επιστρέφοντας στο βάθρο για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια.

Πρόκειται για μια σπουδαία επιτυχία που επιβεβαιώνει τη μεγάλη αξία αυτής της ομάδας και χαρίζει στο ελληνικό μπάσκετ μια πολυπόθητη διάκριση, μετά από μια μακρά περίοδο χωρίς μετάλλιο σε διεθνές επίπεδο.

Η Εθνική ήταν απόλυτα κυρίαρχη στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, επιβάλλοντας τον δικό της ρυθμό στο παιχνίδι και φτάνοντας μέχρι και το +17 (84-67). Παρόλα αυτά, ένας συνδυασμός κακών επιλογών στην επίθεση, χαμένων ριμπάουντ και ακατανόητων διαιτητικών αποφάσεων, έδωσαν στη Φινλανδία το δικαίωμα να ξαναμπεί για τα καλά στη διεκδίκηση του αγώνα.

Ευτυχώς για την Ελλάδα, ο Μίκαελ Γιάντουνεν αστόχησε σε φόλοου που θα έβαζε μπροστά τους Φινλανδούς περίπου 4 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε, με τον φόργουορντ της Φενέρμπαχτσε να έχει υποπέσει πάντως σε ξεκάθαρο φάουλ στη φάση. Κάπως έτσι, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πήγε στη γραμμή, έβαλε τις βολές του, και η Ελλάδα πήρε τη σπουδαία νίκη.

Το ματς

Οι δύο ομάδες μπήκαν πολύ νευρικά και άστοχα στο παιχνίδι, μένοντας για παραπάνω από δύο λεπτά χωρίς πόντο, μέχρι το τρίποντο του Ντόρσεϊ για το 3-0. Ο Γιάννης πήγε στη γραμμή και έβαλε δύο βολές (5-0), με τους Βάλτονεν, Ντόρσεϊ και Γιάντουνεν να μπαίνουν σε έναν… χορό τριπόντων που έφερε το σκορ στο 8-6. Ο «Greek Freak» έβαλε τέσσερις σερί πόντου και παράλληλα έκανε δύο συνεχόμενες τάπες, διαμορφώνοντας το 12-8. Σάλιν και Ντόρσεϊ αντάλλαξαν τρίποντα (15-11), με τον Καλαϊτζάκη να πετυχαίνει πέντε σερί πόντους για το 20-11. Ο Ενκαμουά έδωσε λύση στη Φινλανδία (20-13), με τον Μάρκανεν να πετυχαίνει τους πρώτους του πόντους με βολές για το 21-15. Το πρώτο δεκάλεπτο έκλεισε με τρίποντο του Τολιόπουλου για το 24-15.

Στη δεύτερη περίοδο, η Ελλάδα βρήκε ξανά σουτ από μακριά (27-17), με τον Λιτλ να μειώνει γρήγορα σε 27-19. Ο νεαρός Μούρινεν έδωσε ενθουσιασμό στη Φινλανδία και με δύο συνεχόμενα καρφώματα έφερε πιο κοντά την ομάδα του (27-23), πριν κερδίσει αντιαθλητικό και γράψει το 27-24 με 1/2 βολές. Μετά από ένα κάρφωμα του Ενκαμουά που έφερε σε απόσταση βολής τους Φινλανδούς, ο Ντόρσεϊ έδωσε λύση με μακρινό σουτ για το 29-26. Ο Γιάννης πήρε τη σκυτάλη με κάρφωμα (32-26), ενώ τέσσερις βολές από αυτόν και τον Σλούκα έφεραν την πρώτη διψήφια διαφορά του ματς (36-26). Η Φινλανδία απάντησε με τρίποντο του Ενκαμουά και συνεχόμενα καλάθια του Μάρκανεν, πλησιάζοντας εκ νέου σε 37-33. Ο Τολιόπουλος έδωσε ανάσα στην Ελλάδα με σημαντικό τρίποντο (40-33), με τον Γιάννη να σκοράρει συνεχόμενους πόντους και τον Τολιόπουλο να βάζει γκολ φάουλ για το 48-34 του ημιχρόνου.

Η Φινλανδία μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο με τρίποντο του Γιάντουνεν (48-37), με τον Ντόρσεϊ να απαντάει με δύσκολο φλόουτερ (50-37), και τον Παπανικολάου να βάζει μία βολή αποκαθιστώντας τη διαφορά του ημιχρόνου (51-37). Βάλτονεν και Γιάντουνεν κράτησαν κοντά τη Φινλανδία με βολές (53-41), με τον Γκράντισον να πετυχαίνει πέντε σερί πόντους και να μειώνει σε 53-46. Ο Ντόρσεϊ απάντησε με δικό του μακρινό σουτ (56-46), όμως ο Μάρκανεν αμέσως ευστόχησε με τη σειρά του για το 56-49. Ο καταπληκτικός Τολιόπουλος πήρε τη «σκυτάλη» και έβαλε κι αυτός τρίποντο (59-49), με τη Φινλανδία να βρίσκει πόντους από Μάρκανεν και Σάλιν για το 59-53. Ο Γιάννης κάρφωσε δύο συνεχόμενες φορές, με τον Κώστα Αντετοκούνμπο να κάνει το ίδιο για το 66-53. Γιάντουνεν και Μήτογλου αντάλλαξαν τρίποντα και διαμόρφωσαν το 69-56 του τρίτου δεκαλέπτου.

Η τελευταία περίοδος ξεκίνησε με τον Γκράντισον να πετυχαίνει το τρίτο του τρίποντο, με τον Μήτογλου που πήρε μπρος να του απαντά για το 73-59. Η Φινλανδία βρήκε ευκαιρίες να τρέξει στο ανοιχτό γήπεδο, και ο Βάλτονεν τις εκμεταλλεύτηκε αμφότερες για το 73-63. Ο Τολιόπουλος έβαλε μεγάλο τρίποντο (76-63), πριν ο Γιάννης με εντυπωσιακή προσπάθεια γράψει το 78-63. Ο Ντόρσεϊ ακολούθησε με ένα ακόμη μεγάλο σουτ (81-64), με τον Παπανικολάου να βάζει κι αυτός το όνομά του στους «καυτούς» από μακριά για το 84-67. Η Φινλανδία πλησίασε με τον Μάρκανεν (85-74), πριν ο Βάλτονεν φέρει τη διαφορά στους 10 με 1/2 βολές για το 85-75.

Ο Γιάννης έβαλε μία βολή (86-75), όμως ο Παπανικολάου υπέπεσε σε αντιαθλητικό, με τον Μάρκανεν να μειώνει σε 86-77 με δύο σουτ από τη γραμμή. Ο Βάλτονεν πήρε κι αυτός φάουλ και έβαλε δύο βολές (86-79), με τις κακές επιλογές στην επίθεση να φέρνουν το τρίποντο του Ενκαμουά για το 86-82. Ο Γιάννης το πήρε πάνω του και πέτυχε γκολ φάουλ (89-82), με τον Μάρκανεν να απαντάει με τρίποντο για το 89-85. Ένα λάθος του Γιάννη έφερε στη γραμμή τον Λιτλ, που εκτέλεσε εύστοχα δύο βολές (89-87). Ο Σλούκας πήγε στη γραμμή και έχασε μία βολή (90-87), με τον Βάλτονεν να παίρνει τρεις βολές αλλά να χάνει τη μία. Ο Γιάννης έγραψε το 92-89 με 2/2 βολές, ο Γιάντουνεν αστόχησε από το κέντρο και η Ελλάδα πήρε τη σπουδαία νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 24-15, 48-34, 69-56, 92-89

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.