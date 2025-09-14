Η «γαλανόλευκη» είναι Τρίτη μπασκετική δύναμη στην Ευρώπη μετά την επικράτηση απέναντι στην Φινλανδία στον μικρό τελικό του φετινού Eurobasket.

Οι διεθνείς, ο Βασίλης Σπανούλης και οπ πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, πανηγύρισαν στ’ αποδυτήρια μετά την απονομή και το καταχάρηκαν.

"Not a single piece of cloth will remain dry" - Greece locker room 🇬🇷#EuroBasket pic.twitter.com/HXPumGsjuX — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 14, 2025

