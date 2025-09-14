Λογαριασμός
Πάρτι στα αποδυτήρια της Εθνικής, όλοι ένα κουβάρι με χαμόγελα και μετάλλια - Δείτε βίντεο

Οι διεθνείς μας το χάρηκαν με την ψυχή τους όταν επέστρεψαν στ’ αποδυτήρια παρέα με τα μετάλλιά τους μετά τη μεγάλη επιτυχία στο Eurobasket 2025

Παίκτες Εθνικής

Η «γαλανόλευκη» είναι Τρίτη μπασκετική δύναμη στην Ευρώπη μετά την επικράτηση απέναντι στην Φινλανδία στον μικρό τελικό του φετινού Eurobasket.

Οι διεθνείς, ο Βασίλης Σπανούλης και οπ πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, πανηγύρισαν στ’ αποδυτήρια μετά την απονομή και το καταχάρηκαν.

